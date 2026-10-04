Полицейские несли кота 11 км, прячась от FPV-дронов: спасение на Харьковщине

Непростую эвакуацию четырехлапого побратима провели полицейские спецназа ГУНП в Харьковской области. Животное в переноске пешком выносили с позиций, которые стали слишком опасными.

«Еще весной у позиции спецназовцев полиции Харьковщины появился котик. Сначала держался в стороне, но со временем понял: рядом – свои. Каждый день встречал полицейских, ждал их в подвале, мурлыкал, спал рядом и постепенно стал настоящим боевым побратимом. Правоохранители делились с ним едой, привозили корм и вкусности. А когда появилась такая возможность – даже сделали котику прививки от бешенства», — поделились историей знакомства с котом в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Постепенно ситуация на местности изменилась: на позиции уже приходится добираться пешком. Оставить там кота на зиму полицейские не могли, ведь так обрекли бы его на почти неизбежную смерть.

«Во время очередной ротации спецназовцы взяли с собой переноску и начали еще одну, особую операцию — эвакуацию четырехлапого побратима. Вместе с котом полицейские преодолели более 11 километров по полевым дорогам, через заросли и посадки. По дороге приходилось постоянно останавливаться из-за угрозы вражеских FPV-дронов. Испуганный кот пытался выбраться из переноски, поэтому правоохранители всю дорогу успокаивали его, разговаривали с ним и не оставляли самого», — отметили в ГУНП.

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Нервное путешествие для пушистого переселенца оказалось не напрасным: на финише его ждали новый теплый дом и котлеты на ужин.

Напомним, мопс Жорик и кот Кузя ищут себе новый дом – в Харькове или других городах Украины. Четырехлапые приехали из Краматорска в одной переноске и стали за это время неразлучными друзьями. Усыновить их можно только вдвоем.