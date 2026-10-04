Live
  • Вс 04.10.2026
  • Харьков  +15°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Полицейские несли кота 11 км, прячась от FPV-дронов: спасение на Харьковщине

Репортаж 15:47   04.10.2026
Оксана Горун
Полицейские несли кота 11 км, прячась от FPV-дронов: спасение на Харьковщине

Непростую эвакуацию четырехлапого побратима провели полицейские спецназа ГУНП в Харьковской области. Животное в переноске пешком выносили с позиций, которые стали слишком опасными.

«Еще весной у позиции спецназовцев полиции Харьковщины появился котик. Сначала держался в стороне, но со временем понял: рядом – свои. Каждый день встречал полицейских, ждал их в подвале, мурлыкал, спал рядом и постепенно стал настоящим боевым побратимом. Правоохранители делились с ним едой, привозили корм и вкусности. А когда появилась такая возможность – даже сделали котику прививки от бешенства», — поделились историей знакомства с котом в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Постепенно ситуация на местности изменилась: на позиции уже приходится добираться пешком. Оставить там кота на зиму полицейские не могли, ведь так обрекли бы его на почти неизбежную смерть.

«Во время очередной ротации спецназовцы взяли с собой переноску и начали еще одну, особую операцию — эвакуацию четырехлапого побратима. Вместе с котом полицейские преодолели более 11 километров по полевым дорогам, через заросли и посадки. По дороге приходилось постоянно останавливаться из-за угрозы вражеских FPV-дронов. Испуганный кот пытался выбраться из переноски, поэтому правоохранители всю дорогу успокаивали его, разговаривали с ним и не оставляли самого», — отметили в ГУНП.

Читайте также: Песика спасли пожарные из пылающего храма в Харькове

Нервное путешествие для пушистого переселенца оказалось не напрасным: на финише его ждали новый теплый дом и котлеты на ужин.

Напомним, мопс Жорик и кот Кузя ищут себе новый дом – в Харькове или других городах Украины. Четырехлапые приехали из Краматорска в одной переноске и стали за это время неразлучными друзьями. Усыновить их можно только вдвоем.

Автор: Оксана Горун

Популярно

СОУ проводят зачистки в районе фейкового «Волчанского котла» — Коваленко
СОУ проводят зачистки в районе фейкового «Волчанского котла» — Коваленко
04.10.2026, 11:03
Новости Харькова — главное 4 октября: удар по автомобилю, пострадавшие в Изюме
Новости Харькова — главное 4 октября: удар по автомобилю, пострадавшие в Изюме
04.10.2026, 14:48
Оккупанты в Купянске-Узловом: военных РФ опять поймали на использовании ИИ
Оккупанты в Купянске-Узловом: военных РФ опять поймали на использовании ИИ
04.10.2026, 07:50
Восстановление леса на Журавлевке: в субботу сеяли дубы и сливы с абрикосами
Восстановление леса на Журавлевке: в субботу сеяли дубы и сливы с абрикосами
04.10.2026, 09:51
Враг бил по Харькову вечером 3 октября (дополнено)
Враг бил по Харькову вечером 3 октября (дополнено)
03.10.2026, 21:28
Полицейские несли кота 11 км, прячась от FPV-дронов: спасение на Харьковщине
Полицейские несли кота 11 км, прячась от FPV-дронов: спасение на Харьковщине
04.10.2026, 15:47

Новости по теме:

04.10.2026
День учителя: Зеленский наградил работников образования Харьковщины
04.10.2026
Удар по автомобилю в Золочеве: два человека ранены (фото)
04.10.2026
Бесплатная вакцинация от бешенства на Харьковщине: где прививают с 5 октября
04.10.2026
СОУ проводят зачистки в районе фейкового «Волчанского котла» — Коваленко
04.10.2026
Восстановление леса на Журавлевке: в субботу сеяли дубы и сливы с абрикосами


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Полицейские несли кота 11 км, прячась от FPV-дронов: спасение на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 15:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Непростую эвакуацию четырехлапого побратима провели полицейские спецназа ГУНП в Харьковской области. Животное в переноске пешком выносили с позиций, которые стали слишком опасными".