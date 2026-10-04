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Поліціянти несли кота 11 км, ховаючись від FPV: порятунок на Харківщині

Репортаж 15:47   04.10.2026
Оксана Горун
Поліціянти несли кота 11 км, ховаючись від FPV: порятунок на Харківщині

Непросту евакуацію чотирилапого побратима провели поліціянти-спецпризначенці ГУНП у Харківській області. Тварину в переносці пішки виносили з позицій, які стали надто небезпечними.

Ще навесні біля позиції спецпризначенців поліції Харківщини з’явився котик. Спочатку тримався осторонь, але з часом зрозумів: поруч – свої. Щодня зустрічав поліцейських, чекав на них у підвалі, муркотів, спав поруч і поступово став справжнім бойовим побратимом. Правоохоронці ділилися з ним їжею, привозили корм і смаколики. А коли з’явилася така можливість – навіть зробили котику щеплення від сказу“, – поділилися історією знайомства з котом у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поступово ситуація на місцевості змінилася: на позиції доводиться добиратися пішки. Залишити там кота на зиму поліціянти не могли, адже так прирекли б його на неминучу смерть.

“Під час чергової ротації спецпризначенці взяли із собою переноску й розпочали ще одну, особливу операцію – евакуацію чотирилапого побратима. Разом із котом поліцейські подолали понад 11 кілометрів польовими дорогами, через хащі та посадки. Дорогою доводилося постійно зупинятися через загрозу ворожих FPV-дронів. Наляканий кіт намагався вибратися з переноски, тому правоохоронці всю дорогу заспокоювали його, розмовляли з ним і не залишали самого“, – зазначили в ГУНП.

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Нервова подорож для пухнастого переселенця виявилася недаремною: на фініші на нього чекали новий теплий будинок і котлети на вечерю.

Нагадаємо, мопс Жорік та кіт Кузя шукають собі новий дім – у Харкові чи інших містах України. Чотирилапі приїхали з Краматорська в одній переносці та стали за цей час нерозлучними друзями. Усиновити їх можна лише вдвох.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 15:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Непросту евакуацію чотирилапого побратима провели поліціянти-спецпризначенці ГУНП у Харківській області. Тварину в переносці пішки виносили з позицій, які стали надто небезпечними".