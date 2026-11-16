Їхав до родички і заблукав у метро: копи знайшли 9-річну дитину

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, як знайшли на станції метрополітену 9-річного хлопчика. Він заблукав у підземці, коли намагався доїхати до родички.

Напередодні, 15 листопада, під час обходу станції метро “Київська” копи помітили 9-річного хлопчика. Він був у вестибюлі сам, без дорослих.

“На місце події було направлено інспектора ювенальної превенції відділу поліції в метрополітені. Під час спілкування правоохоронці встановили, що хлопчик прямував у гості до родички, однак під час поїздки метрополітеном заблукав і не зміг самостійно зорієнтуватися”, – пишуть поліцейські.

Після чого копи передали дитину матері та провели з нею профілактичну бесіду. Нагадали про контроль щодо місцеперебування дитини та забезпечення її безпеки.