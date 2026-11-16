Live
  • Пн 16.11.2026
  • Харків  +4°С
  • USD 45.43
  • EUR 50.22

Їхав до родички і заблукав у метро: копи знайшли 9-річну дитину

Події 11:45   16.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Їхав до родички і заблукав у метро: копи знайшли 9-річну дитину

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, як знайшли на станції метрополітену 9-річного хлопчика. Він заблукав у підземці, коли намагався доїхати до родички.

Напередодні, 15 листопада, під час обходу станції метро “Київська” копи помітили 9-річного хлопчика. Він був у вестибюлі сам, без дорослих.

“На місце події було направлено інспектора ювенальної превенції відділу поліції в метрополітені. Під час спілкування правоохоронці встановили, що хлопчик прямував у гості до родички, однак під час поїздки метрополітеном заблукав і не зміг самостійно зорієнтуватися”, – пишуть поліцейські.

Після чого копи передали дитину матері та провели з нею профілактичну бесіду. Нагадали про контроль щодо місцеперебування дитини та забезпечення її безпеки.

Читайте також: «Його не збили»: Гололобов показав, як російський БпЛА бив по Малій Данилівці

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Новини за темою:

25.10.2026
Намагався відкупитися 500 доларами на блокпості: у чому запідозрили копи водія
11.11.2026
Дитина загубилась у метро в Харкові: чим завершились пошуки хлопчика
04.10.2026
Поліціянти несли кота 11 км, ховаючись від FPV: порятунок на Харківщині
25.09.2026
Поліцейські Харківщини отримали автомобіль для роботи у зоні бойових дій
16.11.2026
Фото з місць “прильотів” у Харкові та передмісті показала прокуратура

Популярно

Де на Харківщині щепитимуть тварин від сказу: графік на цей тиждень
Де на Харківщині щепитимуть тварин від сказу: графік на цей тиждень
16.11.2026, 12:31
Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії
16.11.2023, 06:00
Атакований Кримський міст: рух обмежений, застрягли тисячі авто, покосило арку
Атакований Кримський міст: рух обмежений, застрягли тисячі авто, покосило арку
16.11.2026, 09:42
Фото з місць “прильотів” у Харкові та передмісті показала прокуратура
Фото з місць “прильотів” у Харкові та передмісті показала прокуратура
16.11.2026, 10:37
“Його не збили”: Гололобов показав, як російський БпЛА бив по Малій Данилівці
“Його не збили”: Гололобов показав, як російський БпЛА бив по Малій Данилівці
16.11.2026, 11:11
Як відключатимуть світло на Харківщині у понеділок – графіки
Як відключатимуть світло на Харківщині у понеділок – графіки
16.11.2026, 07:08


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Їхав до родички і заблукав у метро: копи знайшли 9-річну дитину», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, як знайшли на станції метрополітену 9-річного хлопчика. Він заблукав у підземці, коли намагався доїхати до родички.".