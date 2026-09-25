Поліцейські Харківщини отримали автомобіль для роботи у зоні бойових дій

Автомобіль для виконання завдань у районах бойових дій передали батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) Харківщини.

Автомобіль передав благодійний фонд “Координаційний штаб волонтерів”, повідомили у поліції Харківської області.

Поліція особливого призначення (стрілецька) – це елітний воєнізований підрозділ Національної поліції України. Йому доручають найнебезпечніші завдання: від затримань озброєних злочинців до штурмових дій на фронті, а також залучають до виконання завдань територіальної оборони. Батальйони тісно співпрацюють із іншими підрозділами сектору безпеки та оборони України.

“Транспортний засіб стане важливою підтримкою для поліцейських, які несуть службу в районах бойових дій, забезпечують безпеку громадян та виконують завдання щодо захисту України”, – кажуть у поліції.

Нагадаємо, начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар поділився висновками про цілі російських атак у місті та області у вересні. Зокрема, ворог цілеспрямовано атакує об’єкти енергетики та транспорт.