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Поліцейські Харківщини отримали автомобіль для роботи у зоні бойових дій

Актуально 19:53   25.09.2026
Тетяна Литвіна
Поліцейські Харківщини отримали автомобіль для роботи у зоні бойових дій Фото: поліція Харківської області

Автомобіль для виконання завдань у районах бойових дій передали батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) Харківщини. 

Автомобіль передав благодійний фонд “Координаційний штаб волонтерів”, повідомили у поліції Харківської області.

Поліція особливого призначення (стрілецька) – це елітний воєнізований підрозділ Національної поліції України. Йому доручають найнебезпечніші завдання: від затримань озброєних злочинців до штурмових дій на фронті, а також залучають до виконання завдань територіальної оборони. Батальйони тісно співпрацюють із іншими підрозділами сектору безпеки та оборони України.

поліція, автомобіль
Фото: поліція Харківської області

“Транспортний засіб стане важливою підтримкою для поліцейських, які несуть службу в районах бойових дій, забезпечують безпеку громадян та виконують завдання щодо захисту України”, – кажуть у поліції.

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Нагадаємо, начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар поділився висновками про цілі російських атак у місті та області у вересні. Зокрема, ворог цілеспрямовано атакує об’єкти енергетики та транспорт.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 19:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автомобіль для виконання завдань у районах бойових дій передали батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) Харківщини.".