Пили і кидали пляшки з парапету метро у центрі Харкова: НПУ шукає порушників
Правоохоронці встановлюють причетних до порушення публічного порядку на майдані Конституції в Харкові.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 24 отримали повідомлення про правопорушення у центрі міста.
«Біля одного із закладів група молодих людей розпивала алкогольні напої, поводилася агресивно та кидала пляшки з парапету метрополітену. Працівники поліції опрацювали записи камер відеоспостереження та встановили факт зазначених порушень», – зазначили у поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до події.
Копи закликають жителів дотримуватися правил поведінки у громадських місцях та не наражати на небезпеку оточуючих.
Нагадаємо, правоохоронці розшукали на Харківщині двох школярів. Як з’ясувалося, хлопці вирішили погуляти замість уроків.