Live
  • Пт 25.09.2026
  • Харків  +16°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

Пили і кидали пляшки з парапету метро у центрі Харкова: НПУ шукає порушників

Суспільство 15:32   25.09.2026
Вікторія Яковенко
Пили і кидали пляшки з парапету метро у центрі Харкова: НПУ шукає порушників

Правоохоронці встановлюють причетних до порушення публічного порядку на майдані Конституції в Харкові.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 24 отримали повідомлення про правопорушення у центрі міста.

«Біля одного із закладів група молодих людей розпивала алкогольні напої, поводилася агресивно та кидала пляшки з парапету метрополітену. Працівники поліції опрацювали записи камер відеоспостереження та встановили факт зазначених порушень», – зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до події.

Копи закликають жителів дотримуватися правил поведінки у громадських місцях та не наражати на небезпеку оточуючих.

Нагадаємо, правоохоронці розшукали на Харківщині двох школярів. Як з’ясувалося, хлопці вирішили погуляти замість уроків.

Читайте також: Які райони Харкова найчастіше обстрілює РФ: відповідь Терехова

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 25 вересня: вибори в Каразіна, мор риби, удари
Новини Харкова — головне 25 вересня: вибори в Каразіна, мор риби, удари
25.09.2026, 16:07
Масова загибель риби у річці на Харківщині: причини з’ясовують (фото)
Масова загибель риби у річці на Харківщині: причини з’ясовують (фото)
25.09.2026, 12:05
Усередині були працівники: через удар FPV пошкоджене авто газовиків в Золочеві
Усередині були працівники: через удар FPV пошкоджене авто газовиків в Золочеві
25.09.2026, 13:14
Сьогодні 25 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 вересня 2026: яке свято та день в історії
25.09.2026, 06:00
Результати виборів ректора в Каразіна: університет знову очолить Кагановська
Результати виборів ректора в Каразіна: університет знову очолить Кагановська
25.09.2026, 09:20
Які райони Харкова найчастіше обстрілює РФ: відповідь Терехова
Які райони Харкова найчастіше обстрілює РФ: відповідь Терехова
25.09.2026, 14:10

Новини за темою:

25.09.2026
«Якою буде зима, ми не розуміємо» – Терехов розповів, як готується Харків
25.09.2026
«Раді всім»: скільки переселенців живе у Харкові та як працює бізнес – Терехов
25.09.2026
Які райони Харкова найчастіше обстрілює РФ: відповідь Терехова
25.09.2026
Вирішили погуляти замість уроків: двох учнів шукала на Харківщині поліція
24.09.2026
Смертельний удар по Старій Гнилиці, «кріт» у ЗСУ – підсумки 24 вересня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пили і кидали пляшки з парапету метро у центрі Харкова: НПУ шукає порушників», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 15:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють причетних до порушення публічного порядку на майдані Конституції в Харкові.".