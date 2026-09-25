Пили і кидали пляшки з парапету метро у центрі Харкова: НПУ шукає порушників

Правоохоронці встановлюють причетних до порушення публічного порядку на майдані Конституції в Харкові.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 24 отримали повідомлення про правопорушення у центрі міста.

«Біля одного із закладів група молодих людей розпивала алкогольні напої, поводилася агресивно та кидала пляшки з парапету метрополітену. Працівники поліції опрацювали записи камер відеоспостереження та встановили факт зазначених порушень», – зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до події.

Копи закликають жителів дотримуватися правил поведінки у громадських місцях та не наражати на небезпеку оточуючих.

Нагадаємо, правоохоронці розшукали на Харківщині двох школярів. Як з’ясувалося, хлопці вирішили погуляти замість уроків.