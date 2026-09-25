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«Якою буде зима, ми не розуміємо» – Терехов розповів, як готується Харків

Записано 14:52   25.09.2026
Вікторія Яковенко
«Якою буде зима, ми не розуміємо» – Терехов розповів, як готується Харків Фото: Харківська міськрада

Харків продовжує готуватися до зими. Роботи в місті не припиняються, зазначив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Ми почали підготовку і до цієї зими, починаючи з зими 2022 року. Не припиняємо підготовку. Дуже багато викликів, і якою буде зима ми не розуміємо. Тому готуємось до всіх сценаріїв, у тому числі, до найважчих. Нам дуже важливо пройти цей опалювальний сезон, так, важко, але пройти. І робимо все можливе. Я дуже вдячний і нашим працівникам комунальник служб, це «Харківські тепломережі», водоканал, міжнародним партнерам. Розширюємо можливості «енергетичних островів». Крім цього, встановлюємо когенерацію. Але на цьому я зупинюсь, працюємо», – сказав мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 14:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків продовжує готуватися до зими. Роботи в місті не припиняються, зазначив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.".