«Якою буде зима, ми не розуміємо» – Терехов розповів, як готується Харків

Харків продовжує готуватися до зими. Роботи в місті не припиняються, зазначив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Ми почали підготовку і до цієї зими, починаючи з зими 2022 року. Не припиняємо підготовку. Дуже багато викликів, і якою буде зима ми не розуміємо. Тому готуємось до всіх сценаріїв, у тому числі, до найважчих. Нам дуже важливо пройти цей опалювальний сезон, так, важко, але пройти. І робимо все можливе. Я дуже вдячний і нашим працівникам комунальник служб, це «Харківські тепломережі», водоканал, міжнародним партнерам. Розширюємо можливості «енергетичних островів». Крім цього, встановлюємо когенерацію. Але на цьому я зупинюсь, працюємо», – сказав мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»