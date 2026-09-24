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У центрі Харкова відновлять фонтан: фахівці оцінили його стан

Суспільство 16:14   24.09.2026
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова відновлять фонтан: фахівці оцінили його стан Фото: Харківська міськрада

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» сьогодні, 24 вересня, оглянули технічний стан фонтану в Покровському сквері. Кажуть: виявили чимало проблем.

«Облицювання чаші та центральної частини руйнується, штукатурка й фарба злущилися, а гранітні та кам’яні елементи потребують капітального ремонту. Також значного відновлення вимагають внутрішні комунікації та форсунки водограю», – йдеться у повідомленні.

Наразі спеціалісти підприємства фіксують усі пошкодження та оцінюють обсяг необхідних робіт. Відновлення фонтану планують розпочати наступного року.

восстановят фонтан в центре Харькова
Фото: Харківська міськрада
восстановят фонтан в центре Харькова
Фото: Харківська міськрада
восстановят фонтан в центре Харькова
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, Соборний сквер у центрі Харкова повернули в розпорядження громади. Тепер його планують реконструювати, повідомляв мер міста Ігор Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СКП «Харківзеленбуд» сьогодні, 24 вересня, оглянули технічний стан фонтану в Покровському сквері. Кажуть: виявили чимало проблем.".