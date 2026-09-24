У центрі Харкова відновлять фонтан: фахівці оцінили його стан

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» сьогодні, 24 вересня, оглянули технічний стан фонтану в Покровському сквері. Кажуть: виявили чимало проблем.

«Облицювання чаші та центральної частини руйнується, штукатурка й фарба злущилися, а гранітні та кам’яні елементи потребують капітального ремонту. Також значного відновлення вимагають внутрішні комунікації та форсунки водограю», – йдеться у повідомленні.

Наразі спеціалісти підприємства фіксують усі пошкодження та оцінюють обсяг необхідних робіт. Відновлення фонтану планують розпочати наступного року.

Нагадаємо, Соборний сквер у центрі Харкова повернули в розпорядження громади. Тепер його планують реконструювати, повідомляв мер міста Ігор Терехов.