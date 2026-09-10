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Відновлення будинку на Свободи: покрівля готова, скоро візьмуться за фасад

Харків 14:36   10.09.2026
Оксана Горун
Відновлення будинку на Свободи: покрівля готова, скоро візьмуться за фасад Фото: пресслужба ХМР

У Харкові відновлюють багатоповерхівку на вулиці Свободи в центрі. Будинок був сильно зруйнований, його навіть пропонували демонтувати, але мешканці за допомогою юристів та МГ “Об’єктив” відстояли рішення про реконструкцію.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже відновили майже 900 кв. м покрівлі. Зокрема, вони влаштували нову кроквяну систему, відновили вентиляційні канали та змонтували снігозатримувачі. Крім того, в будинку відновили всі зруйновані стіни, перекриття та балкони, встановили металоконструкції для посилення дверних і віконних отворів, а також відновили сходові марші“, – поінформувала 10 вересня пресслужба Харківської міськради.

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Фото: пресслужба ХМР

За даними мерії, вже на фінальній стадії монтаж нових металопластикових вікон, до скління готують балкони. Також стіни підсилюють металевими конструкціями, монтують елементи блискавкозахисту та виконують сантехнічні роботи. Уже готуються й відновлювати фасад.

Отак виглядав будинок після “прильоту” та виглядатиме, коли всі роботи завершать.

Концепція відновлення будинку на вулиці Свободи у Харкові

Будинок на вул. Свободи, 11/13, у самому центрі Харкова суттєво пошкодила російська ракета С-300 у вересні 2022 року. Спочатку обласна комісія з ТЕБ та НС, на підставі даних мерії, ухвалила рішення про його знесення. Однак мешканці будинку відмовилися змиритися з таким рішенням. Люди замовили незалежну експертизу, яка довела:  п’ятиповерхівку можна відновити. У грудні 2024 року департамент з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міськради  у відповіді на запит МГ “Об’єктив” повідомив: будинок у центрі, який планували зносити, все ж таки відбудують.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 14:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновлюють багатоповерхівку на вулиці Свободи в центрі. Будинок був сильно зруйнований, його навіть пропонували демонтувати".