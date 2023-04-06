“Золоте місце”: жителі будинку в центрі Харкова обурені рішенням про знесення

У центрі Харкова збиралися мешканці будинку на вулиці Свободи, 11/13, в який у вересні минулого року влучила російська ракета С-300. Люди обурені рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо знесення п’ятиповерхівки. Адже висновки незалежної експертизи свідчать про те, що дім можна відновити. З мешканцями спілкувався кореспондент МГ “Об’єктив”.

Мешканці будинку у центрі Харкова зібралися, щоби обговорити свої подальші дії. З соцмереж вони дізналися, що їхній будинок збираюся зносити.

Таїс, мешканка будинку на вулиці Свободи, 11/13

Ми тут сьогодні всі зібралися, бо, за інформацією, яку ми знаємо, наш будинок планують зносити. Але він підлягає реконструкції. Його можна відбудувати, і ми зможемо там знову жити.

6 вересня 2022 року у п’ятиповерхівку по вулиці Свободи 11/13 влучила ракета С-300, випущена з Бєлгородської області. На щастя, загиблих тоді не було. Але були зруйновані деякі перекриття і під’їзди.

Зоя, мешканка будинку на вулиці Свободи, 11/13

Мешканці будинку зібрались для того, щоб боротися за свої права. Тому що буде знищений. Дістав він категорію знищення «два». А потім якимсь магічним способом це категорія знищення переходить у четверту фазу. За другою категорією цей будинок повинен був би бути відновлений. А за четвертою він має бути розібраний до останньої цеглинки й, відповідно, будуватися від початку.

Мешканці розповідають, що одразу після “прильоту” в будинку було проведено експертизу. Руйнування віднесли до другої категорії. Тобто будинок підлягає відновленню.

Ніна, мешканка будинку на вулиці Свободи, 11/13

Перша експертиза проходила, як тільки будинок 6 вересня пошкодили. Ця експертиза була за відновлення будинку. Категорія “два”. 3 жовтня ця ж експертиза під тим самим номером, але з абсолютно іншими висновками. Пошкодження 90%. Будинок підлягає знесенню.

Серед мешканців є люди із вищою технічною освітою. Ті, хто може зробити висновки про стан будинку.

Сергій, мешканець будинку на вулиці Свободи, 11/13

Якщо ви подивитесь на цей будинок за його масштабами, він цегляний. Перекриття залізобетонні, у підвалі є бомбосховище. 90% тут аж ніяк немає.

Григорій, мешканець будинку на вулиці Свободи, 11/13, кандидат технічних наук, спеціалізація – конструкції

Оскільки я маю таку спеціальність, я знаю цей будинок. У цьому будинку ми двічі робили експертизу. Він виготовлений з металоконструкцій, які за радянських часів вважали найкращими за нормативами. Тут арматура від 16 до 24 мм. Закладено у сучасних технологіях, навіть висотні будинки з меншою арматурою будуються. Плити, що робляться, міцність яких вища за наявні. І я робив розрахунки на плити перекриття. І мені підтвердили, що ці плити перекриття витримують на квадратний метр 400 кг. Сучасні – від 100 до 200. Тому, що плити, що повноцінна цегла, якість якої цілком відповідає нормативам. Може пережити й наш вік.

Дізнавшись про нове рішення комісії, мешканці попросили НАБУ розібратися з тим, що відбувається. З відповіді антикорупційного бюро люди дізналися, що ухвалено рішення будинок знести. Тоді вони зрозуміли, що спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих.

Ніна, мешканка будинку на вулиці Свободи, 11/13

На зборах мешканців під протокол, як годиться, знайшли експертів. Вони два дні обстежували будинок. Нам тут жити. Щоб ми розуміли реальний стан будинку. Чи можемо ми тут жити? Не можемо тут жити? Дочекалися, щоб закінчилася зима, щоб ніхто не сказав, що будинок не пережив зиму або ще що-небудь.

Сергій, мешканець будинку на вулиці Свободи, 11/13

Експерти пройшли буквально там всюди. Де можна і не можна. Я навіть, чесно скажу, хвилювався за життя цих експертів, які лазили по цьому будинку. За результатами цієї експертизи, де міцність бетону вимірювалася ультразвуковими приладами, використовувалися далекоміри лейківські західнонімецькі. Ми отримали висновок цієї експертної компанії, що ступінь пошкодження будинку – другий. Будинок підлягає реконструкції, може бути відмовлений. Результати звіту внесено було у реєстр з будівельної діяльності України, тобто він офіційно зареєстрований 15 березня.

Цей будинок у самому центрі Харкова вже намагалися знести. Було це у 2005 році. Тоді підвал п’ятиповерхівки чомусь затопило. І через деякий час мешканці випадково дізналися, що їхній будинок не придатний для життя і підлягає знесенню. Тоді, як і зараз, мешканці провели незалежну експертизу. І будинок виявився для життя придатним. Зараз, як і тоді, люди підозрюють, що все це пов’язано з тим, що місце у центрі Харкова коштує дуже дорого.

Таїс, мешканка будинку на вулиці Свободи, 11/13

Це центр міста. Це дуже гарне місце. На цьому місці можна побудувати все що завгодно. Починаючи від нових новобудов, закінчуючи, наприклад, магазинами та торговими центрами. Тому, безумовно, комусь напевно це вигідно.

Григорій, мешканець будинку на вулиці Свободи, 11/13, кандидат технічних наук, спеціалізація – конструкції

Його у змозі за місяць відновити, як це зробили на Холодній горі. Зробили за тиждень. Житлобуд-1. Будинок, який менш привабливий, напевно, з точки зору розташування. Але, тим не менш, він цілком придатний для життя надалі. Його відновили. Виглядає точно так само, навіть краще. Пофарбували й осучаснили.

Зоя, мешканка будинку на вулиці Свободи, 11/13

Це – центр міста. Історичний центр міста. Площа будинку дуже симпатична для різноманітних забудов комерційного характеру. І може виходячи з цієї логіки відбувається зараз такий конфлікт інтересів.

Ельвіра, мешканка будинку на вулиці Свободи, 11/13

У нас просто золоте місце, золота земля. І ми розуміємо всі рухи, які відбуваються. Іншого пояснення немає цьому.

28 березня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про знесення трьох будинків у центрі Харкова, які були пошкоджені російськими обстрілами: на вулиці Свободи 11/13, на вулиці Мироносицькій, 34 і на вулиці Мироносицькій, 32.

Здаватися мешканці будинку на вулиці Свободи не збираються. Вони мають великий досвід із захисту своїх прав. Цьому їх навчило життя. На даному етапі вони знову звертаються до влади з вимогою переглянути рішення комісії.