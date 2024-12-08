Будинок на вулиці Свободи в Харкові включили до плану відновлення на 2025 рік

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради у відповіді на запит МГ “Об’єктив” повідомив: будинок у центрі, який планували зносити, все ж таки відбудують.

“На даний час на замовлення департаменту розробляється проєктна документація на аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вулиці Свободи, 11/13. Вищезазначений житловий будинок включений до плану робіт Департаменту на 2025 рік”, – повідомив у відповіді на запит “Об’єктива” заступник директора департаменту з благоустрою відбудови та реконструкції Харківської міськради Станіслав Саріогло.

Раніше Харківський антикорупційний центр повідомляв, що департамент Харківської міськради уклав договір на 1,07 млн ​​грн з приватним підприємством “Паллада” на розробку проєкту капремонту будинку за адресою вул. Свободи, 11/13. Відповідну інформацію опублікували в ProZorro.

Нагадаємо, будинок на вул. Свободи, 11/13, у самому центрі Харкова суттєво пошкодила російська ракета С-300 у вересні 2022 року. Спочатку обласна комісія з ТЕБ та НС, на підставі даних мерії, ухвалила рішення про їх знесення. Однак мешканці будинку відмовилися змиритися з таким рішенням. Люди замовили незалежну експертизу, яка довела: п’ятиповерхівку можна відновити. У коментарях МГ “Об’єктив” люди висловлювали думку, що хтось просто “накинув оком” на землю в центрі міста, тому будівлю й визнали аварійною.

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Після масштабного резонансу, повторної експертизи та рішення суду мерія звернулася до комісії з ТЕБ та НС із проханням скасувати рішення про знесення. При цьому мер Харкова Ігор Терехов прокоментував: технічна можливість відновити будівлю є, але потрібна «економічна експертиза». Уже на початку грудня цього року деякі харківські телеграм-канали опублікували фото будинку на вул. Свободи, 11/13, та ще двох, які також планували, а потім передумали зносити, — на Мироносицькій, 32, 34, супроводивши їх текстом про запланований демонтаж. Мер Харкова Ігор Терехов відреагував спростуванням. Він заявив, що ці три будинки в центрі міста залишаються у переліку об’єктів для відновлення.

“На їхньому місці не планується будівництво нових житлових комплексів. Натомість запланований капітальний ремонт і аварійно-відновлювальні роботи, необхідні для збереження будівель”, – повідомив Терехов.