Терехов спростував інформацію про знесення трьох будинків у центрі Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов спростував інформацію щодо знесення будинків по вулицях Свободи, 11/13, та Мироносицькій, 32, 34.

Деякі телеграм-канали опублікували фото зазначених будинків і супроводили їх текстом про запланований демонтаж.

Міський голова зазначив, що інформація, яка шириться в соцмережах – не відповідає дійсності.

«Насправді ж демонтаж стосується зовсім інших багатоповерхівок, які були визнані аварійними і такими, що підлягають знесенню на підставі висновків технічних та інструментальних експертиз», – пояснив мер.

Він додав, що ці три будинки у центрі міста залишаються в переліку об’єктів для відновлення.

«На їхньому місці не планується будівництво нових житлових комплексів. Натомість запланований капітальний ремонт і аварійно-відновлювальні роботи, необхідні для збереження будівель», – повідомив Терехов.