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Терехов спростував інформацію про знесення трьох будинків у центрі Харкова

Суспільство 16:26   03.12.2024
Вікторія Яковенко
Терехов спростував інформацію про знесення трьох будинків у центрі Харкова Фото: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов спростував інформацію щодо знесення будинків по вулицях Свободи, 11/13, та Мироносицькій, 32, 34.

Деякі телеграм-канали опублікували фото зазначених будинків і супроводили їх текстом про запланований демонтаж.

демонтаж домов в Харькове
скриншот
демонтаж домов в Харькове
скриншот

Міський голова зазначив, що інформація, яка шириться в соцмережах – не відповідає дійсності.

«Насправді ж демонтаж стосується зовсім інших багатоповерхівок, які були визнані аварійними і такими, що підлягають знесенню на підставі висновків технічних та інструментальних експертиз», – пояснив мер.

Він додав, що ці три будинки у центрі міста залишаються в переліку об’єктів для відновлення.

«На їхньому місці не планується будівництво нових житлових комплексів. Натомість запланований капітальний ремонт і аварійно-відновлювальні роботи, необхідні для збереження будівель», – повідомив Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 16:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов спростував інформацію щодо знесення будинків по вулицях Свободи, 11/13, та Мироносицькій, 32, 34.".