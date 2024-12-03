Терехов спростував інформацію про знесення трьох будинків у центрі Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов спростував інформацію щодо знесення будинків по вулицях Свободи, 11/13, та Мироносицькій, 32, 34.
Деякі телеграм-канали опублікували фото зазначених будинків і супроводили їх текстом про запланований демонтаж.
Міський голова зазначив, що інформація, яка шириться в соцмережах – не відповідає дійсності.
«Насправді ж демонтаж стосується зовсім інших багатоповерхівок, які були визнані аварійними і такими, що підлягають знесенню на підставі висновків технічних та інструментальних експертиз», – пояснив мер.
Він додав, що ці три будинки у центрі міста залишаються в переліку об’єктів для відновлення.
«На їхньому місці не планується будівництво нових житлових комплексів. Натомість запланований капітальний ремонт і аварійно-відновлювальні роботи, необхідні для збереження будівель», – повідомив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, демонтаж, дома, снос, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 16:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов спростував інформацію щодо знесення будинків по вулицях Свободи, 11/13, та Мироносицькій, 32, 34.".