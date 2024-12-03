Терехов опроверг информацию о сносе трех домов в центре Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг информацию о сносе домов по улицам Свободы, 11/13 и Мироносицкой, 32, 34.
Некоторые Telegram-каналы опубликовали фото указанных домов и сопровождали их текстом о запланированном демонтаже.
Мэр отметил, что информация, которая распространяется в соцсетях – не соответствует действительности.
«На самом же деле демонтаж касается совсем других многоэтажек, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу на основании выводов технических и инструментальных экспертиз», — объяснил мэр.
Он добавил, что эти три дома в центре города остаются в перечне объектов для восстановления.
«На их месте не планируется строительство новых жилых комплексов. Запланирован капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы, необходимые для сохранения зданий», — сообщил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: демонтаж, дома, Игорь Терехов, снос, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 16:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг информацию о сносе домов по улицам Свободы, 11/13 и Мироносицкой, 32, 34.".