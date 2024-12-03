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Терехов опроверг информацию о сносе трех домов в центре Харькова

Общество 16:26   03.12.2024
Виктория Яковенко
Терехов опроверг информацию о сносе трех домов в центре Харькова Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг информацию о сносе домов по улицам Свободы, 11/13 и Мироносицкой, 32, 34.

Некоторые Telegram-каналы опубликовали фото указанных домов и сопровождали их текстом о запланированном демонтаже.

демонтаж домов в Харькове
скриншот
демонтаж домов в Харькове
скриншот

Мэр отметил, что информация, которая распространяется в соцсетях – не соответствует действительности.

«На самом же деле демонтаж касается совсем других многоэтажек, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу на основании выводов технических и инструментальных экспертиз», — объяснил мэр.

Он добавил, что эти три дома в центре города остаются в перечне объектов для восстановления.

«На их месте не планируется строительство новых жилых комплексов. Запланирован капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы, необходимые для сохранения зданий», — сообщил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 16:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг информацию о сносе домов по улицам Свободы, 11/13 и Мироносицкой, 32, 34.".