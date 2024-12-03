В Харькове приняли бюджет на 2025 год: Терехов назвал его «социальным»
Бюджет Харькова на 2025 год приняли во время сессии горсовета 3 декабря, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Это социальный бюджет. Все приоритеты нашей работы остаются неизменными: помощь военным, восстановление города, качественное образование, поддержка уязвимых категорий», — отметил мэр.
Он также сообщил, что в городе создадут департамент ветеранской политики. По его словам, такое решение «продиктовано временем и реальностью».
«Уже сейчас нам нужно позаботиться о реабилитации, помощи в адаптации к мирной жизни и поиске работы для возвращающихся с войны воинов. Мы разработаем конкретную программу вместе с самими ветеранами, общественными организациями, врачами, центром занятости и выделим под нее финансирование, чтобы эта поддержка была действенной и максимально адресной», – уточнил городской голова.
Также еще на один квартал следующего года продлили льготы для бизнеса. В частности, пролонгированы нулевые ставки на налоги на недвижимость и землю, а также отменен единый налог для ФЛП четвертой группы.
Кроме этого, депутаты инициировали создание временной контрольной комиссии, которая будет заниматься экологической ситуацией вокруг коксохимического завода.
«Ее задача – дать четкие и прозрачные выводы о влиянии предприятия на здоровье харьковчан и окружающую среду. При необходимости приобщим к экспертизе независимых экспертов, профильные организации и даже министерство. Жители нашего города имеют право на чистый воздух и безопасную окружающую среду», – отметил Терехов.
Читайте также: Каким будет бюджет Харькова на 2025 год
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, Игорь Терехов, налоги, сесія, сессия, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове приняли бюджет на 2025 год: Терехов назвал его «социальным»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бюджет Харькова на 2025 год приняли во время сессии горсовета 3 декабря, сообщил мэр Игорь Терехов.".