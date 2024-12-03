Live
  • Вт 03.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.65
  • EUR 43.72

В Харькове приняли бюджет на 2025 год: Терехов назвал его «социальным»

Общество 13:36   03.12.2024
Виктория Яковенко
В Харькове приняли бюджет на 2025 год: Терехов назвал его «социальным»

Бюджет Харькова на 2025 год приняли во время сессии горсовета 3 декабря, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Это социальный бюджет. Все приоритеты нашей работы остаются неизменными: помощь военным, восстановление города, качественное образование, поддержка уязвимых категорий», — отметил мэр.

Он также сообщил, что в городе создадут департамент ветеранской политики. По его словам, такое решение «продиктовано временем и реальностью».

«Уже сейчас нам нужно позаботиться о реабилитации, помощи в адаптации к мирной жизни и поиске работы для возвращающихся с войны воинов. Мы разработаем конкретную программу вместе с самими ветеранами, общественными организациями, врачами, центром занятости и выделим под нее финансирование, чтобы эта поддержка была действенной и максимально адресной», – уточнил городской голова.

Также еще на один квартал следующего года продлили льготы для бизнеса. В частности, пролонгированы нулевые ставки на налоги на недвижимость и землю, а также отменен единый налог для ФЛП четвертой группы.

Кроме этого, депутаты инициировали создание временной контрольной комиссии, которая будет заниматься экологической ситуацией вокруг коксохимического завода.

«Ее задача – дать четкие и прозрачные выводы о влиянии предприятия на здоровье харьковчан и окружающую среду. При необходимости приобщим к экспертизе независимых экспертов, профильные организации и даже министерство. Жители нашего города имеют право на чистый воздух и безопасную окружающую среду», – отметил Терехов.

Читайте также: Каким будет бюджет Харькова на 2025 год

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
02.12.2024, 09:20
Новости Харькова — главное за 3.12: освободили Новомлынск, бюджет на 2025-й
Новости Харькова — главное за 3.12: освободили Новомлынск, бюджет на 2025-й
03.12.2024, 13:42
МСЭК по-новому: как в Харькове будут определять статус инвалидности в 2025-м
МСЭК по-новому: как в Харькове будут определять статус инвалидности в 2025-м
02.12.2024, 23:26
Пожар в многоэтажке: погиб мужчина, пострадали 9 человек, среди них трое детей
Пожар в многоэтажке: погиб мужчина, пострадали 9 человек, среди них трое детей
03.12.2024, 09:01
Трамваи и троллейбусы меняют маршруты в Харькове — подробности
Трамваи и троллейбусы меняют маршруты в Харькове — подробности
02.12.2024, 19:33
Насиловал падчерицу и бил жену: на Харьковщине приговорили мужчину
Насиловал падчерицу и бил жену: на Харьковщине приговорили мужчину
03.12.2024, 14:15

Новости по теме:

16:16
Каким будет бюджет Харькова на 2025 год
13:50
Больше 2 млрд грн заложили в госбюджете-2025 на строительство метро в Харькове
09:29
Ипотека под 0%: ветераны Харьковщины начали покупать жилье по облпрограмме
16:55
Госбюджет-2025: как правительство планирует поддержать прифронтовые громады
12:12
Более 760 деревьев на 10 млн грн нарубили на Харьковщине: приговор

Вы читали новость: «В Харькове приняли бюджет на 2025 год: Терехов назвал его «социальным»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 13:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бюджет Харькова на 2025 год приняли во время сессии горсовета 3 декабря, сообщил мэр Игорь Терехов.".