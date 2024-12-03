В Харькове приняли бюджет на 2025 год: Терехов назвал его «социальным»

Бюджет Харькова на 2025 год приняли во время сессии горсовета 3 декабря, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Это социальный бюджет. Все приоритеты нашей работы остаются неизменными: помощь военным, восстановление города, качественное образование, поддержка уязвимых категорий», — отметил мэр.

Он также сообщил, что в городе создадут департамент ветеранской политики. По его словам, такое решение «продиктовано временем и реальностью».

«Уже сейчас нам нужно позаботиться о реабилитации, помощи в адаптации к мирной жизни и поиске работы для возвращающихся с войны воинов. Мы разработаем конкретную программу вместе с самими ветеранами, общественными организациями, врачами, центром занятости и выделим под нее финансирование, чтобы эта поддержка была действенной и максимально адресной», – уточнил городской голова.

Также еще на один квартал следующего года продлили льготы для бизнеса. В частности, пролонгированы нулевые ставки на налоги на недвижимость и землю, а также отменен единый налог для ФЛП четвертой группы.

Кроме этого, депутаты инициировали создание временной контрольной комиссии, которая будет заниматься экологической ситуацией вокруг коксохимического завода.

«Ее задача – дать четкие и прозрачные выводы о влиянии предприятия на здоровье харьковчан и окружающую среду. При необходимости приобщим к экспертизе независимых экспертов, профильные организации и даже министерство. Жители нашего города имеют право на чистый воздух и безопасную окружающую среду», – отметил Терехов.

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