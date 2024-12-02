Каким будет бюджет Харькова на 2025 год

Исполнительный комитет Харьковского городского совета 2 декабря одобрил проект бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2025 год.

Как сообщила заместитель городского головы – директор департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, общий объем доходов бюджета составит 20,5 млрд грн.

«В 2025 году основным доходным источником останется налог на доходы физических лиц. В структуре доходов бюджета на следующий год он составит 55,2% или 8,8 млрд грн. Кроме того, местные налоги и сборы составят 5,6 млрд грн», — сообщили в мэрии.

Прогнозный объем расходов бюджета на 2025 год — 21,2 млрд грн.

В частности, предусмотрено 1,5 млрд грн на восстановление жилищного фонда и 570,4 млн грн — на реконструкцию и ремонт поврежденных обстрелами объектов теплоснабжения и водоотведения, а также на развитие инфраструктуры автономной системы отопления.

Также из бюджета Харькова предусмотрено предоставление кредитов в размере 785,3 млн грн.