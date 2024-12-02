Сессию горсовета созывают в Харькове: в повестке – более 40 вопросов

Мэр Харькова Игорь Терехов издал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. Она пройдет во вторник, 3 декабря.

Распоряжение опубликовали на сайте Харьковского горсовета. Сессия состоится онлайн, начало – в 12:00.

В частности, депутаты должны продлить действия льгот по местным налогам, ряд вопросов будет касаться городского бюджета, а также во время сессии будет утвержден заместителем мэра.

Кроме этого, в повестке дня – создание временной контрольной комиссии по ООО «Коксовый завод «Новомет», земельные и процедурные вопросы. Список того, что будут решать на сессии, выглядит следующим образом: