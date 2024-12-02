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Сессию горсовета созывают в Харькове: в повестке – более 40 вопросов

Общество 12:26   02.12.2024
Виктория Яковенко
Сессию горсовета созывают в Харькове: в повестке – более 40 вопросов Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов издал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. Она пройдет во вторник, 3 декабря. 

Распоряжение опубликовали на сайте Харьковского горсовета. Сессия состоится онлайн, начало – в 12:00.

В частности, депутаты должны продлить действия льгот по местным налогам, ряд вопросов будет касаться городского бюджета, а также во время сессии будет утвержден заместителем мэра.

Кроме этого, в повестке дня – создание временной контрольной комиссии по ООО «Коксовый завод «Новомет», земельные и процедурные вопросы. Список того, что будут решать на сессии, выглядит следующим образом:

сессия ХГС
скриншот
сессия ХГС
скриншот
сессия ХГС
скриншот

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 12:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов издал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. Она пройдет во вторник, 3 декабря. ".