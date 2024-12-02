Сессию горсовета созывают в Харькове: в повестке – более 40 вопросов
Фото: Харьковский горсовет
Мэр Харькова Игорь Терехов издал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. Она пройдет во вторник, 3 декабря.
Распоряжение опубликовали на сайте Харьковского горсовета. Сессия состоится онлайн, начало – в 12:00.
В частности, депутаты должны продлить действия льгот по местным налогам, ряд вопросов будет касаться городского бюджета, а также во время сессии будет утвержден заместителем мэра.
Кроме этого, в повестке дня – создание временной контрольной комиссии по ООО «Коксовый завод «Новомет», земельные и процедурные вопросы. Список того, что будут решать на сессии, выглядит следующим образом:
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, міськрада, налоги, сесія, сессия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов издал распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета. Она пройдет во вторник, 3 декабря. ".