Live
  • Пн 02.12.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.9

Сесію міськради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 40 питань

Суспільство 12:26   02.12.2024
Вікторія Яковенко
Сесію міськради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 40 питань Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов видав розпорядження про скликання позачергової сесії міськради. Вона відбудеться у вівторок, 3 грудня.

Розпорядження опублікували на сайті Харківської міськради. Сесія відбудеться онлайн, початок – об 12:00. На порядку денному 41 питання та розділ «Різне».

Зокрема, депутати мають подовжити дії пільг з місцевих податків, низка питань стосуватиметься міського бюджету, також під час сесії затвердять заступника мера.

Крім цього, на порядку денному – створення тимчасової контрольної комісії щодо ТОВ «Коксовий завод «Новомет», земельні та процедурні питання. Список того, що вирішуватимуть на сесії, виглядає наступним чином:

сессия ХГС
скриншот
сессия ХГС
скриншот
сессия ХГС
скриншот

Читайте також: Бізнес у Харкові звільнять від податків й у першому кварталі 2025-го – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сесію міськради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 40 питань
Сесію міськради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 40 питань
02.12.2024, 12:26
Обстріли Харкова за листопад: пошкоджені майже 200 будинків – Терехов
Обстріли Харкова за листопад: пошкоджені майже 200 будинків – Терехов
02.12.2024, 12:09
Навіщо росіяни форсують Оскіл біля Куп’янська на Харківщині та що їх зупинить
Навіщо росіяни форсують Оскіл біля Куп’янська на Харківщині та що їх зупинить
01.12.2024, 17:22
“Газмережі”: завтра в частині Слобідського району відключать газ – адреси
“Газмережі”: завтра в частині Слобідського району відключать газ – адреси
02.12.2024, 11:47
РФ наступає: у Deep State показали, де просунувся ворог на Харківщині
РФ наступає: у Deep State показали, де просунувся ворог на Харківщині
02.12.2024, 07:23
ОТУВ “Харків”: 148 військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини
ОТУВ “Харків”: 148 військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини
02.12.2024, 11:39

Новини за темою:

12:09
Обстріли Харкова за листопад: пошкоджені майже 200 будинків – Терехов
13:48
З восьми різних видів зброї росіяни обстрілювали Харків у листопаді – Терехов
19:38
Будівництво метро продовжать: Терехов розкрив транспортні плани на 2025-й
13:21
Бізнес у Харкові звільнять від податків й у першому кварталі 2025-го – Терехов
13:02
Де проходитимуть новорічні заходи у Харкові, повідомив Терехов

Ви читали новину: «Сесію міськради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 40 питань»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 12:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов видав розпорядження про скликання позачергової сесії міськради. Вона відбудеться у вівторок, 3 грудня.".