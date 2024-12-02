Сесію міськради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 40 питань
Фото: Харківська міськрада
Мер Харкова Ігор Терехов видав розпорядження про скликання позачергової сесії міськради. Вона відбудеться у вівторок, 3 грудня.
Розпорядження опублікували на сайті Харківської міськради. Сесія відбудеться онлайн, початок – об 12:00. На порядку денному 41 питання та розділ «Різне».
Зокрема, депутати мають подовжити дії пільг з місцевих податків, низка питань стосуватиметься міського бюджету, також під час сесії затвердять заступника мера.
Крім цього, на порядку денному – створення тимчасової контрольної комісії щодо ТОВ «Коксовий завод «Новомет», земельні та процедурні питання. Список того, що вирішуватимуть на сесії, виглядає наступним чином:
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, міськрада, налоги, сесія, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 12:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов видав розпорядження про скликання позачергової сесії міськради. Вона відбудеться у вівторок, 3 грудня.".