Сесію міськради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 40 питань

Мер Харкова Ігор Терехов видав розпорядження про скликання позачергової сесії міськради. Вона відбудеться у вівторок, 3 грудня.

Розпорядження опублікували на сайті Харківської міськради. Сесія відбудеться онлайн, початок – об 12:00. На порядку денному 41 питання та розділ «Різне».

Зокрема, депутати мають подовжити дії пільг з місцевих податків, низка питань стосуватиметься міського бюджету, також під час сесії затвердять заступника мера.

Крім цього, на порядку денному – створення тимчасової контрольної комісії щодо ТОВ «Коксовий завод «Новомет», земельні та процедурні питання. Список того, що вирішуватимуть на сесії, виглядає наступним чином: