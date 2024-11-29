Бізнес у Харкові звільнять від податків й у першому кварталі 2025-го – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону анонсував звільнення місцевих підприємців від сплати податків і в першому кварталі 2025-го року.
«Ми дуже боремося за кожного підприємця і хочемо, щоб бізнес в Харкові був і щоб він залишався попри постійні тривоги, обстріли. Ми пішли на безпрецедентний випадок, коли скасували усі податки і збори, які йдуть до місцевого бюджету. Крім цього, на наступному тижні ми будемо проводити сесію міськради, і на перший квартал наступного року теж пролонгуємо дію цих пільг. І в першому кварталі наступного року наші підприємці не будуть сплачувати місцеві податки і збори. Я дуже хочу, щоб в них з’явилися обігові кошти, які дуже сьогодні потрібні, щоб залишатися у Харкові», – зазначив міський голова.
За його даними, наразі у місті працюють різні види діяльності бізнесу – промисловість, виробництво, сфера послуг та IT-технології.
Нагадаємо, у Харкові фізичні, юридичні особи та ФОП отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість. Відповідне рішення ухвалили депутати Харківської міськради 30 квітня на позачерговій сесії. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн із міського бюджету.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 13:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону анонсував звільнення місцевих підприємців від сплати податків і в першому кварталі 2025-го року.".