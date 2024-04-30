Бізнесу в Харкові скасували низку податків: скільки втратить бюджет – Терехов

У Харкові фізичні, юридичні особи та ФОПи отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість. Відповідне рішення ухвалили депутати Харківської міськради 30 квітня на позачерговій сесії.

Зокрема, з 1 квітня по 30 червня поточного року підприємцям скасували податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки, повідомили у Харківській міськраді.

Також за цей період ставку податку за нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб) встановлено на рівні 0%. Крім цього, платникам єдиного податку четвертої групи надали 100% зменшення податкових зобов’язань.

У мерії зазначили, що за умови надходження додаткової дотації з держбюджету пільги будуть продовжені на кожні три наступні місяці. Адже, як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн з міського бюджету.

«Скасуванням податку на землю та нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює в Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином будемо балансувати», – сказав мер.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд дозволив місцевій владі звільняти підприємців від трьох податків: єдиного податку, орендної плати та плати за майно. За його словами, цей крок – це можливість знизити навантаження для Харкова та інших територій. Терехов назвав це рішення “потужним кроком уперед” та пообіцяв: “Ми відпрацюємо”. 27 квітня Терехов повідомив, що на сесії 30 квітня ухвалять важливе рішення для бізнесу щодо скасування низки місцевих податків.