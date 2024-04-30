Бізнесу в Харкові скасували низку податків: скільки втратить бюджет – Терехов
У Харкові фізичні, юридичні особи та ФОПи отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість. Відповідне рішення ухвалили депутати Харківської міськради 30 квітня на позачерговій сесії.
Зокрема, з 1 квітня по 30 червня поточного року підприємцям скасували податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки, повідомили у Харківській міськраді.
Також за цей період ставку податку за нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб) встановлено на рівні 0%. Крім цього, платникам єдиного податку четвертої групи надали 100% зменшення податкових зобов’язань.
У мерії зазначили, що за умови надходження додаткової дотації з держбюджету пільги будуть продовжені на кожні три наступні місяці. Адже, як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, надані пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн з міського бюджету.
«Скасуванням податку на землю та нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює в Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином будемо балансувати», – сказав мер.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд дозволив місцевій владі звільняти підприємців від трьох податків: єдиного податку, орендної плати та плати за майно. За його словами, цей крок – це можливість знизити навантаження для Харкова та інших територій. Терехов назвав це рішення “потужним кроком уперед” та пообіцяв: “Ми відпрацюємо”. 27 квітня Терехов повідомив, що на сесії 30 квітня ухвалять важливе рішення для бізнесу щодо скасування низки місцевих податків.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 11:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові фізичні, юридичні особи та ФОПи отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість. Відповідне рішення ухвалили депутати Харківської міськради 30 квітня на позачерговій сесії.".