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Терехов анонсував безпрецедентне рішення, яке ухвалить міськрада Харкова

Політика 17:44   27.04.2024
Оксана Горун
Терехов анонсував безпрецедентне рішення, яке ухвалить міськрада Харкова Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що найближча сесія міськради відбудеться у вівторок, 30 квітня. На ній ухвалять важливе рішення для бізнесу.

“У нас відбудеться на наступному тижні у вівторок сесія міської ради, де ми приймемо безпрецедентне рішення щодо того, що скасуємо плату за землю та інші податки, які йдуть до місцевого бюджету для того, щоб бізнес залишався в Харкові, щоб полегшити умови роботи бізнесу”, – повідомив Терехов.

Він подякував бізнесменам, які залишаються працювати в Харкові, та повідомив, що жителі міста не виїжджають і не планують.

“Так, у нас є проблеми з електропостачанням, але всі ми виважено до цього ставимося. Бізнес, коли немає електропостачання, переходить на генератори, коли є такі можливості. Тож будемо працювати та жити”, – запевнив мер.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 17:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що найближча сесія міськради відбудеться у вівторок, 30 квітня. На ній ухвалять важливе рішення для бізнесу".