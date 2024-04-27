Терехов анонсував безпрецедентне рішення, яке ухвалить міськрада Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що найближча сесія міськради відбудеться у вівторок, 30 квітня. На ній ухвалять важливе рішення для бізнесу.

“У нас відбудеться на наступному тижні у вівторок сесія міської ради, де ми приймемо безпрецедентне рішення щодо того, що скасуємо плату за землю та інші податки, які йдуть до місцевого бюджету для того, щоб бізнес залишався в Харкові, щоб полегшити умови роботи бізнесу”, – повідомив Терехов.

Він подякував бізнесменам, які залишаються працювати в Харкові, та повідомив, що жителі міста не виїжджають і не планують.

“Так, у нас є проблеми з електропостачанням, але всі ми виважено до цього ставимося. Бізнес, коли немає електропостачання, переходить на генератори, коли є такі можливості. Тож будемо працювати та жити”, – запевнив мер.