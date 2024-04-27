У Харкові ракети, крім лікарні, пошкодили будинок та церкву – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про відновлювальні роботи на території обласної психіатричної лікарні, по якій вдарили російські ракети вночі.

“Крім лікарні, також пошкоджений один житловий будинок і церкву”, – поінформував мер Харкова.

На території самої лікарні зараз працюють комунальники – їхнє завдання відновити подачу води, електрики та систему каналізації. Усі комунікації постраждали від удару.

“Перш за все, нам потрібно відновити подачу води, бо розтрощений водогін, який заживляє цю лікарню. Крім цього, потрібно зробити, щоб було освітлення, бо декілька корпусів зараз знаходяться без освітлення, але за три чи чотири години ми відновимо все це. Крім цього, є ще порив каналізаційного колектору, який іде по території цієї лікарні. Це дуже важливо відновити. Для цього більше потрібно часу, щоб це зробити. Тут серйозніші руйнації, але ми ставимо собі за мету десь за цей день усе зробити, щоб була подана послуга каналізації“, – повідомив Терехов.

Нагадаємо, за минулу добу на Харківщині росіяни поранили дев’ятьох людей і одного вбили. Два вибухи вночі було в Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив, що били по медкомплексу, де знаходилося понад 1000 осіб. Одна жінка дістала поранення. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: йдеться про 3-тю обласну психіатричну лікарню на Салтівці. “Приліт” був поруч із корпусом, де знаходилися 60 пацієнтів та п’ять співробітників лікарні. Одна жінка поранена.