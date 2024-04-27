У Харкові гримлять вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 00:30 27 квітня.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує, що окупанти завдають ударів.

“Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів”, – пише мер Ігор Терехов.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:30. Про ракетну небезпеку для Харківської області командування Повітряних сил ЗСУ повідомило о 00:31.