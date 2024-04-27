У Харкові гримлять вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 00:30 27 квітня.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує, що окупанти завдають ударів.
“Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів”, – пише мер Ігор Терехов.
Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:30. Про ракетну небезпеку для Харківської області командування Повітряних сил ЗСУ повідомило о 00:31.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 00:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно у Харкові близько 00:30 27 квітня".