В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Несколько взрывов было слышно в Харькове около 00:30 27 апреля.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает, что оккупанты наносят удары.

«Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов», — пишет мэр Игорь Терехов.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:30. О ракетной опасности для Харьковской области командование Воздушных сил ВСУ сообщило в 00:31.