Враг атаковал на Купянском направлении и бил из авиации по Харьковщине — ГШ
Семь вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении — в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также на Харьковщине противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огурцово, Водяное, Песчаное и Глушковка.
Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, атаки, генштаб, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 20:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении — в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".