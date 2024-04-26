Враг атаковал на Купянском направлении и бил из авиации по Харьковщине — ГШ

Семь вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении — в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также на Харьковщине противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огурцово, Водяное, Песчаное и Глушковка.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка.