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Враг атаковал на Купянском направлении и бил из авиации по Харьковщине — ГШ

Происшествия 20:42   26.04.2024
Елена Нагорная
Враг атаковал на Купянском направлении и бил из авиации по Харьковщине — ГШ

Семь вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении — в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также на Харьковщине противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огурцово, Водяное, Песчаное и Глушковка.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка.

Читайте также: Враг атаковал на Харьковщине и нанес семь авиаударов — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 20:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении — в районах Кисловки и Берестового Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".