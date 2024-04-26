Враг атаковал на Харьковщине и нанес семь авиаударов — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 апреля сообщил об авиаударах по приграничью на Харьковщине и активности армии РФ на Купянском направлении.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

В целом по территории Украины пришлось 75 авиаударов. Также четырежды били ракетами и 66 раз — из РСЗО. Под обстрелами из артиллерии было более 110 населенных пунктов страны.

На фронте зафиксировали 114 боевых столкновений.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области», — отметили в ГШ.

За сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум пунктам управления и восьми районам сосредоточения оккупантам, а также трем их ЗРК. Ракетчики поразили один пункт управления и один район сосредоточения врага.