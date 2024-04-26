Сегодня 26 апреля: какой день в истории

26 апреля в Украине – День памяти аварии на ЧАЭС. В этот день 1840 года вышло первое издание «Кобзаря». В 1890-м родился украинский поэт Николай Зеров. В 1915-м Италия подписала Лондонский договор – секретное соглашение со странами Антанты. В 1925-м президентом Германии избрали Пауля фон Гинденбурга. В 1942-м произошла самая масштабная по количеству жертв катастрофа на шахте. В 1945-м умер гетман Украинского Государства Павел Скоропадский. В 1986-м взорвался 4-й реактор Чернобыльской АЭС.

Праздники и памятные даты 26 апреля

26 апреля – сразу несколько государственных и международных дат, посвященных памяти Чернобыльской катастрофы. В Украине это День памяти жертв радиационных аварий и катастроф и День памяти аварии на ЧАЭС. В мире — Международный день памяти Чернобыльской катастрофы.

Также отмечают: Всемирный день интеллектуальной собственности, Всемирный день пилотов, День шкалы Рихтера, Всемирный день бурлеска.

26 апреля в истории

26 апреля 1478 года произошла попытка переворота в городе-государстве Флоренция. Подробнее.

26 апреля 1765 года родилась знаменитая леди Гамильтон – урожденная Эмма Лайон. В историю она вошла как любимая героя Великобритании адмирала Горацио Нельсона. Однако биография Эммы была далека от романтизма. Подробнее.

26 апреля 1803 года во Франции произошел масштабный метеоритный дождь. На территории муниципалитета Л’Эгль выпали тысячи фрагментов метеорита. Один из них – общим весом более 37 килограммов. Подробнее.

26 апреля 1840 года вышло первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко. Подробнее.

26 апреля 1890 года родился украинский поэт-неоклассик, критик и переводчик Николай Зеров, профессор Киевского университета. Подробнее.

26 апреля 1915 года Италия подписала Лондонский договор – секретное соглашение со странами Антанты (Великобританией, Францией и Россией) о вступлении в Первую мировую войну на их стороне. Он имел значительные последствия как для хода этой войны, так и для дальнейшего формирования условий для Второй мировой.

С конца XIX века Италия вместе с Германией и Австро-Венгрией входила в Тройственный союз – соответствующие соглашения подписали еще в 1882 году. Однако за время, прошедшее от подписания до начала Первой мировой, отношения итальянцев с союзниками существенно напряглись. Краеугольным камнем были взаимные территориальные претензии с Австро-Венгрией. Премьер-министр Италии Антонио Саландра, руководивший страной с 1914 по 1916 годы, придерживался мнения, что австрийцы нарушили союзнические соглашения первыми (еще в 1908 году, когда оккупировали Боснию и не предоставили итальянцам никакой компенсации, предусмотренной договором). Кроме того, в 1914-м премьеру пришлось считаться с антивоенным большинством в собственном парламенте. Так что Италия отказалась вступать в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, ссылаясь на оборонный характер подписанного с ними договора. Страна объявила о своем нейтралитете. Но обе коалиции участниц войны – Антанта и Тройственный союз – пытались вовлечь итальянцев в боевые действия, чтобы получить преимущество. Так что с августа 1914 года итальянцы вели переговоры (а точнее – «торги») с представителями обеих сторон.

В первую очередь страна хотела удовлетворить территориальные прихоти. Считается, что решающим стало участие в переговорах британцев. Экономика Италии значительно зависела от Великобритании, и та, кроме «пряника», применила и «кнут», установив жесткую блокаду итальянских портов. Однако параллельно немцы делали все от них зависящее, чтобы не потерять важного союзника. В частности, финансировали итальянские газеты, чтобы те продвигали необходимые им нарративы (в том числе – «Il Popolo d’Italia», которую основал Бенито Муссолини). Также коррумпировали депутатов итальянского парламента и давили на Австро-Венгрию, чтобы там согласились предоставить итальянцам ту самую «компенсацию», которую те хотели с 1908 года. Но Вена отказывалась. В результате аргументы стран Антанты перевесили. К марту 1915 года министр иностранных дел Италии подготовил список требований по присоединению к Антанте.

«На бумаге» их в большинстве своем удовлетворили. Договоренности легли в основу Лондонского пакта. Согласно договору, Италия покидала Тройственный союз и присоединялся к Антанте, она взяла обязательства в течение месяца объявить войну Германии и Австро-Венгрии (но объявила только Австро-Венгрии — 23 мая). Страна по результатам Первой мировой войны должна была получить часть земель, принадлежавших Австро-Венгрии и ряд других территорий (в том числе — часть азиатских и африканских колоний Германии). Договор должен был оставаться секретным до мирной конференции. Такая таинственность создала ситуацию, когда народ Италии не понимал, почему и за что должен воевать.

Но это была не единственная проблема итальянского руководства. Заем в 50 млн фунтов стерлингов, полученный страной от Великобритании, оказался недостаточным для того, чтобы Италия могла вести войну. Постепенно страна «набралась» дополнительных займов, поэтому ее долги стали просто астрономическими. Войну Османской империи итальянцы объявили с опозданием (в августе), а с объявлением войны Германии тянули вплоть до августа 1916 года. Это все, конечно, усложнило действия Антанты. Кроме того, итальянцы в процессе заявили претензии еще и на часть территории Османской империи в Средиземноморье, что не вдохновляло Францию и Великобританию. Так что трения между союзниками продолжались на протяжении всей войны.

Но наиболее острыми они стали с вступлением в Первую мировую США. Американцы не подписывали Лондонский договор и не знали его содержания, ведь пакт был тайным. Однако его текст все-таки «всплыл» стараниями большевиков, которые, придя к власти в России, опубликовали секретный документ в газете «Известия» в ноябре 1917 года. Президент США Вудро Вильсон отверг содержание этих договоренностей, сославшись на их аннексиальный характер и назвав «проявлением империализма». В результате во время Парижской мирной конференции Италия не получила все, что ей обещали ради вступления в войну, в том числе – ее почти полностью «кинули» с обещанными колониальными приобретениями. Так что из Первой мировой Италия вышла якобы победительницей, но с безумными долгами и без обещанного. Понятно, что это сформировало недоверие к союзникам по Антанте и реваншистские настроения в обществе. Впоследствии они привели к власти в стране фашистов, а саму Италию – к новому союзу, с нацистской Германией.

26 апреля 1925 года президентом Веймарской республики (Германия) избрали Пауля фон Гинденбурга. Гинденбург стал тем человеком, который (не по собственному желанию) поспособствовал получению абсолютной власти Гитлером. Подробнее.

26 апреля 1933 года в Германии создали гестапо. Подробнее.

26 апреля 1942 года на территории современного Китая произошла самая масштабная по количеству жертв катастрофа на шахте Хонкейко в Бэньси. В катастрофе погибли 1549 шахтеров. Подробнее.

26 апреля 1945 года в Мюнхене умер гетман Украинского Государства Павел Скоропадский. Подробнее.

26 апреля 1986 года в 01:23 ночи взорвался 4-й реактор Чернобыльской АЭС. Подробнее.

26 апреля 1989 года во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове впервые развевались сине-желтые флаги.

26 апреля 2001 года Верховная Рада отправила в отставку правительство Виктора Ющенко. Подробнее.

Церковный праздник 26 апреля

26 апреля чтят память священномученика Василия, епископа Амасийского. Он поддерживал и утешал христиан, страдавших от гонений язычников. В частности, он приютил праведную деву Глафиру – служанку жены императора Ликиния, к которой тот воспылал страстью. Сбежать своей служанке помогла сама императрица Констанция. Получив убежище, Глафира передала все деньги, которые ей дала Констанция, на строительство храма. А потом написала своей хозяйке письмо, попросив еще денег на завершение строительства. И та выполнила просьбу. Но письмо Глафиры попало к императору. Ликиний потребовал от правителя Амасии, чтобы тот выслал к нему святителя Василия и Глафиру. Но девушка умерла раньше, чем приказ дошел до Амасии. А Василия направили к императору. На суде он отказался отречься от христианства, за что его приговорили к смерти.

Народные приметы

Если появились первые грибы, то май будет дождливым.

Если зацвели каштаны, то больше морозов не будет.

Если утром сильная роса, то летом будет большой урожай огурцов.

Что нельзя делать 26 апреля

Нельзя тратить большие суммы денег.

Нельзя ссориться с близкими.

Нельзя оскорблять птиц, косить траву и рубить деревья.