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Ворог атакував на Харківщині та завдав сім авіаударів – Генштаб

Події 07:00   26.04.2024
Оксана Горун
Ворог атакував на Харківщині та завдав сім авіаударів – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 26 квітня повідомив про авіаудари по прикордонню на Харківщині та активність армії РФ на Куп’янському напрямку.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Загалом по території України припало 75 авіаударів. Також чотири рази били ракетами та 66 разів – з РСЗВ. Під обстрілами з артилерії було понад 110 населених пунктів країни.

На фронті зафіксували 114 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області“, – зазначили в ГШ.

За добу авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління та восьми районах зосередження окупантів, а також трьох їхніх ЗРК. Ракетники вразили один пункт управління та один район зосередження ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 07:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 26 квітня повідомив про авіаудари по прикордонню на Харківщині та активність армії РФ на Куп’янському напрямку".