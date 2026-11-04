Харкову не вистачає напруги та чітких графіків: підсумки 4 листопада

Аварійні відключення електрики діють у Харкові другу добу, наслідки російських ударів «дуже серйозні». Протягом дня по місту прилітали дрони. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Харків другу добу відчуває наслідки російських ударів по енергетиці. За даними першого заступника Міністра енергетики Артема Некрасова, 4 листопада в більшості регіонів України діяли графіки, але на Харківщині застосували аварійні відключення. Він пояснив: причина – в пошкодженні обладнання та зниженні рівня напруги у високовольтній мережі. Некрасов не став прогнозувати, коли графіки стануть чіткими. Лише відзначив: повернення до ГПВ буде «після стабілізації ситуації в енергосистемі». Російські «іскандери» напередодні влучили в об’єкти, які забезпечують критичну інфраструктуру Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він назвав наслідки ударів, що сталися 3 листопада, «дуже серйозними». У частині будинків міста зникло не лише світло, але й теплопостачання. Наразі відновили роботу міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, який створили торік. Перше засідання провели вчора на одному з об’єктів, по якому поцілив ворог.

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Численні «прильоти» були в Харкові протягом дня 4 листопада. Здебільшого ворог атакував безпілотниками. Зокрема, за даними моніторингових каналів, до північних районів міста залітали FPV. Зранку дрон влучив по сміттєвозу міського комунального підприємства в Київському районі, інформував Терехов. Удень були два «прильоти» по Немишлянському району, в тому числі – в дах багатоповерхівки. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, одна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також дісталося медичному закладу в Салтівському районі. Інформації про постраждалих не надходило.

За даними ГУНП, чоловік розставив сітки на Печенізькому водосховищі. Його помітили як раз, коли той виплутував зі свого знаряддя рибу. Поліціянти нарахували в нього майже тисячу двісті рибин загальною вагою понад центнер. Збитки державі оцінили в більш як мільйон. Улов, сітки та човен у підозрюваного вилучили.

Лісничі та волонтери, які долучилися до робіт, працюють на заздалегідь обстежених і розмінованих ділянках, запевнили в Слобожанському лісовому офісі. Цієї осені обіцяють висадити не менше, ніж 300 тисяч сіянців на площі понад 60 га. У Жовтневому надлісництві переважно висаджують дуби, в Гутянському – хвойні з домішками листяних порід.

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