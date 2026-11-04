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Ексначальника одного з ТЦК Харкова підозрюють у шахрайстві з мобілізацією

Події 21:10   04.11.2026
Тетяна Литвіна
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Ексначальника одного з ТЦК Харкова підозрюють у шахрайстві з мобілізацією

Ексначальника районного ТЦК та СП у Харкові підозрюють у втручанні у систему “Оберіг” заради завищення показників мобілізації. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, у листопаді-грудні 2025 року чиновник вносив у систему «Оберіг» неправдиві відомості про нібито призов військовослужбовців на військову службу з мобілізації та їх зарахування до військових частин. Таким чином він “призвав” 11 людей.

“Насправді вони на військову службу не призивалися, до списків особового складу військових частин не зараховувалися і на відповідні посади не призначалися”, – кажуть у Спецпрокуратурі.

Після цього військком повертав їх на військовий облік, а записи про їхню мобілізацію видаляв. Таким чином він штучно завищував показники виконання мобілізаційного плану свого ТЦК.

військком мобілізація

Нині цей військком керує одним із районних ТЦК та СП Луганської області. Його затримали та повідомили про підозру в несанкціонованій зміні інформації, що обробляється в автоматизованій системі, особою, яка має право доступу до неї, вчиненій повторно (ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України). Проте на час слідства він може вийти під заставу у розмірі 166 400 грн, повідомили у Спецпрокуратурі.

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Нагадаємо, СБУ затримала 37-річного лікаря-хірурга міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Його підозрюють в оформленні інвалідності військовозобов’язаним за хабар.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 21:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексначальника районного ТЦК та СП у Харкові підозрюють у втручанні у систему “Оберіг” заради завищення показників мобілізації. ".