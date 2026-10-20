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Військовому ТЦК, засудженому за хабар, вручили підозру: помер мобілізований

Події 10:00   20.10.2026
Оксана Горун
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Військовому ТЦК, засудженому за хабар, вручили підозру: помер мобілізований

ДБР повідомило про випадок побиття до смерті мобілізованого. Інцидент стався у Львові у вересні цього року. Серед підозрюваних – співробітники ТЦК.

“Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів Львівського ТЦК та СП, який разом з іншими працівниками ТЦК жорстоко побив мобілізованого чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні”, – поінформувала пресслужба ДБР.

Там зазначили – стосовно цього підозрюваного це вже не перша кримінальна справа.

“У серпні 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав його винним в одержанні хабаря за попередньою змовою з іншими особами. Тоді суд призначив йому покарання, не пов’язане з позбавленням волі”, – зазначили в бюро.

За версією слідства, фігурант бив мобілізованого ногами разом з іншими співробітниками ТЦК. Жертва при цьому лежала на підлозі зі скутими за спиною руками та не могла захиститися.

Сам підозрюваний завдав йому щонайменше двох ударів ногою. Після побиття потерпілого силоміць перенесли до технічного приміщення ТЦК у Львові. Звідти його згодом забрала швидка допомога. У лікарні медики виявили у чоловіка численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші небезпечні для життя травми. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося“, – повідомила пресслужба ДБР.

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Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі. Нині він у СІЗО без права внести заставу. А слідчі встановлюють інших учасників побиття.

Раніше в Харкові вручили підозру військовослужбовцю ТЦК, який, за даними слідства, штовхнув жінку похилого віку під час конфлікту, що виник під час мобілізаційних заходів в Індустріальному районі.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 10:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДБР повідомило про випадок побиття до смерті мобілізованого. Інцидент стався у Львові у вересні цього року. Серед підозрюваних – співробітники ТЦК".