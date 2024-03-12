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Дві харків’янки їдуть зимувати до Антарктиди: одна – вже вдруге

Суспільство 10:12   12.03.2024
Оксана Горун
Дві харків’янки їдуть зимувати до Антарктиди: одна – вже вдруге Ганна Соіна. Фото: соцмережі

Національний антарктичний науковий центр повідомив, що 29-та Українська антарктична експедиція 11 березня вирушила на станцію “Академік Вернадський”. У її складі – три представники Харкова. Для харків’янки Ганни Соіної це буде вже друга зимівля.

“Вперше за останні 27 років в експедиції працюватиме 4 жінки (раніше стільки полярниць було лише у другій УАЕ 1997-1998 років). Примітно, що одна з учасниць, геофізикиня Анна Соіна, вирушила вже в другу свою зимівлю (раніше вона була у 25-й УАЕ 2020-2021), – повідомили в НАНЦ.

Ганна Соіна стане не єдиною “представницею Харкова у льодах”. Також до Антарктиди вирушила біологиня Тетяна Багалій та геофізик, співробітник Інституту іоносфери НАН України Олександр Богомаз. Для Багалій зимівля буде першою, для Богомаза – другою.

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“На нову експедицію чекає тривалий шлях: автобусом – до Польщі, літаками – до Чилі, а з порту Пунта-Аренас нашим криголамом “Ноосфера” – до Антарктики”, – навели подробиці в НАНЦ.

Антарктична експедиція 29 українська 2

Там зазначили, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну знаходити професіоналів для експедицій стало набагато складніше: багато полярників та ідеальних кандидатів – на фронті.

” Уже маємо кілька випадків, коли під час добору потенційні зимівники ставали військовослужбовцями”, – пояснив директор НАНЦ Євген Дикий.

14 учасників експедиції з 29 відбирали на відкритому конкурсі. Серед них 9 учених (по 3 біологи, метеорологи та геофізики) та 5 представників команди життєзабезпечення (лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик). Більшість у команді – новачки, для 10 осіб – це перша зимівля. Але керівника для експедиції обрали досвідченого – геофізик Юрій Отруба вирушить до Антарктиди вже увосьме.

Антарктична експедиція 29 українська

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 10:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Національний антарктичний науковий центр повідомив, що 29-та Українська антарктична експедиція 11 березня вирушила на станцію “Академік Вернадський”. У її складі – три представники Харкова. Для харків’янки Ганни Соіної це буде вже друга зимівля".