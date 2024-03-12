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Две харьковчанки едут зимовать в Антарктиду: одна — уже второй раз

Общество 10:12   12.03.2024
Оксана Горун
Две харьковчанки едут зимовать в Антарктиду: одна — уже второй раз Анна Соина. Фото: соцсети

Национальный антарктический научный центр сообщил, что 29-я Украинская антарктическая экспедиция 11 марта отправилась на станцию «Академик Вернадский». В ее составе — три представителя Харькова.  Для харьковчанки Анны Соиной это будет уже вторая зимовка.

«Впервые за последние 27 лет в экспедиции будут работать 4 женщины (ранее столько полярниц было только во второй УАЭ 1997-1998 годов). Примечательно, что одна из участниц, геофизик Анна Соина, отправилась уже во вторую свою зимовку (ранее она была в 25-й УАЭ 2020-2021), — сообщили в НАНЦ.

Анна Соина станет не единственной «представительницей Харькова во льдах».  Также в Антарктиду отправилась биолог Татьяна Багалий и геофизик, сотрудник Института ионосферы НАН Украины Александр Богомаз. Для Багалий зимовка будет первой, для Богомаза — второй.

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«Новую экспедицию ждет длительный путь: автобусом – в Польшу, самолетами – в Чили, а из порта Пунта-Аренас нашим ледоколом “Ноосфера” – в Антарктику», — привели подробности в НАНЦ.

Антарктическая экспедиция 29 украинская 2

Там отметили, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину находить профессионалов для экспедиций стало намного сложнее: многие полярники и идеальные кандидаты — на фронте.

«Уже есть несколько случаев, когда во время отбора потенциальные зимовщики становились военнослужащими», — пояснил директор НАНЦ Евгений Дикий.

14 участников экспедиции из 29 отбирали на открытом конкурсе. Среди них 9 ученых (по 3 биолога, метеорологи и геофизики) и 5 представителей команды жизнеобеспечения (врач, повар, сисадмин, системный механик, дизелист-электрик). Большинство в команде — новички, для 10 человек — это первая зимовка. Но руководителя для экспедиции выбрали опытного — геофизик Юрий Отруба отправится в Антарктиду уже восьмой раз.

Антарктическая экспедиция 29 украинская

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 10:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Национальный антарктический научный центр сообщил, что 29-я Украинская антарктическая экспедиция 11 марта отправилась на станцию «Академик Вернадский». В ее составе — три представителя Харькова.  Для харьковчанки Анны Соиной это будет уже вторая зимовка".