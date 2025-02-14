Наши в Антарктике: харьковчанка рассказала о «боевых пингвинах» и россиянах

Геофизик Анна Соина из Харькова уже второй раз «зимует» в Антарктике на станции «Академика Вернадского».

Почему «боевые пингвины» – это не смешной мем, сколько полярников сейчас защищают Украину, какие удивительные природные явления пришлось наблюдать ученым во время этой экспедиции, Анна Соина рассказала в интервью МГ «Объектив».

27 участников арктических экспедиций ушли на фронт

– Это ваша вторая экспедиция в Антарктику. Если сравнить работу на Южном полюсе до полномасштабного вторжения и после начала изменившегося полномасштабного вторжения, что изменилось?

— Все изменилось – конечно, мы делаем свою работу, как и до вторжения, но сейчас это гораздо труднее. Во-первых, труднее эмоционально. Невозможно сохранять спокойствие, когда обстреливают твой родной город, когда ты постоянно думаешь, как родные и близкие или все с ними хорошо. Во время каждого обстрела я не расстаюсь с телефоном и постоянно читаю харьковские паблики. Понимаю, что об этом ничего не могу сделать, и от этого еще труднее. Во-вторых, очень много опытных полярников сражается, а это люди, которые могли бы передавать опыт молодым и могли бы много полезного сделать для развития станции и антарктической науки.

– Что это за мем о «боевых пингвинах»?

– Боевые пингвины никак не могут быть «мемом» – это не юмор, они не смешны и не «прикольны». «Боевые пингвины» – это участники украинских антарктических экспедиций, вставших на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения. Всего с начала полномасштабного вторжения в ряды ВСУ пополнили 27 участников украинских антарктических экспедиций. По количеству это почти два состава годовых экспедиций на станцию ​​(там обычно 14 участников).

Чтобы попасть в армию, «яхтостопом» добирались с Южного полюса

– Это ваши коллеги-ученые?

— Среди «боевых пингвинов» есть представители всех антарктических профессий — ученые, повара, врачи, дизелисты, сисадмины, механики. В ВСУ они служат как пехотинцы, операторы дронов, саперы, связисты, разведчики, медики, техники и т.д.

Есть полярники, которые присоединились к армии с первых дней полномасштабной войны (потому что в то время были в Украине). Есть те, кто был в это время в экспедиции и пошел воевать по возвращению домой.

Также есть два полярника, которые работали в начале вторжения на станции, но не стали ждали пересменки и яхтостопом (т.е. попросили туристические яхты их довезти) добрались до Южной Америки, приехали в Украину и присоединились к войску.

— Вы следите за судьбой коллег…

— К сожалению, есть несколько «боевых пингвинов», которые получили серьезные ранения на фронте и сейчас либо продолжают службу в тыловых частях, либо демобилизованы.

— Я видела, что НАНЦ всячески поддерживают коллег, проводят сборы…

– НАНЦ и полярники со станции очень активно помогают им – проводят аукционы, розыгрыши, на которых лотами выступают разнообразные «антарктические артефакты», то есть вещи, имеющие отношение к работе станции. Также организуют онлайн-экскурсии и общение с полярниками. Конечно, мы все донатим на нужды «боевых пингвинов», а еще очень переживаем за каждого из них.

Ближайшие соседи в Антарктике – американцы и британцы

— С миссиями каких стран вы поддерживаете отношения в Антарктике? Кто ваши ближайшие соседи?

— Ближайшая к нам — американская станция «Палмер», к ним около 50 км – это очень хорошее соседство. Когда-то мы сотрудничали с ними по геокосмическим исследованиям, сейчас очень активно развивается сотрудничество в биологическом направлении. Кроме того, поддерживаем связь с британцами – одна из их станций находится в 470 км на юг от «Академика Вернадского». Украинское судно «Ноосфера» также доставляет ученых и грузы на польскую станцию ​​«Арцтовский», с польскими учеными тоже было научное сотрудничество. Также есть общие проекты с чешскими учеными и в рамках проектов ЕС «Горизонт», где задействован целый ряд стран.

– Как далеко от вас россияне? Пытались ли российские ученые совершить какие-то диверсии против вас?

– К счастью, российские станции от нас далеко, мы с ними очень давно никак не взаимодействуем.

Полярное сияние и увеличение количества теплолюбивых пингвинов

– Пять лет назад вы наблюдали в Антарктике гром и молнию. Что необычного во время этой экспедиции вы увидели?

— В этом году, благодаря активному Солнцу, нам дважды удалось увидеть и сфотографировать полярное сияние. В годы меньшей солнечной активности это явление не наблюдается на станции, к тому же из-за морского климата часто небо покрыто облаками. Но в этом году сильная геомагнитная буря совпала с ясным небом над нашим островом, и нам удалось зафиксировать такое чрезвычайное явление.

— Прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений в Харьковской области. И вот 6 февраля в Киеве началась выставка на тему, как связана рекордная засуха во влажных лесах Амазонки и таяния ледников в Антарктике. По вашим наблюдениям, прошлый 2024 год отличается от 2021 года по тому, как меняется климат в Антарктике?

– Я не метеоролог и не могу давать экспертную оценку изменениям климата. Хотя на сайте Национального антарктического научного центра можно посмотреть, как меняется температура в районе станции – там очень хорошо виден тренд на увеличение. По личным ощущениям эта зимовка отличалась от прошлой – больше ясных дней, теплее, но сильнее ветры, и осадков было больше. Сейчас растаял снег там, где в 2021 году оставался до осени. Существенно увеличилось количество субантарктических пингвинов, а они как раз и являются одним из индикаторов потепления, потому что это довольно теплолюбивый вид, в отличие от пингвинов Адели.

«Как только погода налаживается, сразу чиним наше «хозяйство».

— Четыре женщины в составе экспедиции – это много или обычно?

– Это нормально. Женщины в Антарктике на многих станциях работали еще с 80-х годов прошлого века и очень успешно. Украинки ничем не хуже, хорошо зимуют, отлично и ответственно работают, удачно выполняют свои технические задания. Работа в смешанном коллективе – это обычный рабочий процесс.

– Сколько длится ваша дневная смена и что вы делаете во время нее?

— У нас нет сугубо дневной смены – каждый работает по своему собственному расписанию. Особенности нашей с коллегой работы в том, что обрабатывать данные мы можем в любое время суток, но если случаются аварии, например сбои в работе какого-либо прибора или обрыв антенны, то их мы ликвидируем как можно скорее. Конечно, если на дворе скорость ветра достигает 15-20 м/с, это невозможно, но как только погода налаживается сразу идем приводить в порядок наше «хозяйство». Еще бывают экспериментальные роботы, когда нужно работать с приборами ночью.

– Для чего на станции «Академика Вернадского» ежедневно замеряют уровень озона?

— Измерение концентрации озона на станции Фарадей, которая сейчас носит название «Академик Вернадский», начали еще в 1957 году. А в 1985 году благодаря измерениям именно на этой станции открыли явление «озоновой дыры». На сегодня регулярно измеряют озон, отслеживают динамику озоновой дыры и сравнивают данные с предыдущими годами. Это позволяет анализировать эффективность международных соглашений, таких как Монреальский протокол; оценивать риски для здоровья населения южного полушария и экосистем; изучать климатические изменения. Эти измерения проводят по специальному графику, который зависит от высоты Солнца и погодных условий.

Украинские ученые могут блокировать политические решения РФ

– В прошлом 2024 году провокаторы призвали сократить поддержку НАНЦ и направить эти средства на дроны. Почему присутствие украинских ученых в Антарктике важно?

— Научные исследования в Антарктике важно делать, среди прочего и во время войны, учитывая политические, экономические и репутационные факторы. В Антарктике творится наука мирового уровня. В Украине окон таких возможностей очень немного. Также Украина, благодаря тому, что имеет круглогодичную станцию, входит в элитный клуб 29 стран – Консультативных сторон Договора об Антарктике. То есть мы оказываем реальное влияние на судьбу ледяного континента. Также в рамках Договора мы можем блокировать политические инициативы РФ (а она постоянно их выдвигает) и информировать мир о российской агрессии.

– А какой экономический фактор?

— Именно благодаря станции в Южном океане работают украинские рыболовные суда, и кстати в этом году у них был рекордный лов рыбы и криля. Последние годы с приобретением ледокола «Ноосфера» очень активизировалось международное научное сотрудничество, и именно украинское судно теперь занимается обслуживанием польской станции «Арцтовский» вместо российской и частично станции «Палмер» (США).

– А научный аспект чем важен?

— Именно украинцы продолжают работу, которую начали еще британцы. Сейчас есть одни из самых длинных в этом регионе рядов метеорологических, геокосмических и магнитометрических данных, некоторые из них были начаты еще в 40-х годах прошлого столетия. Остановить этот мониторинг – это преступление перед мировой наукой. Также мы начали много новых перспективных исследований, часто уникальных.

– Если закрыть станцию, это сократит расходы?

— Нельзя консервировать станцию, потому что ее восстановление будет гораздо более тяжелым и дорогостоящим, чем продолжение работы. А кто начал эту информационную войну не секрет ни для кого – современная война это не только ракеты и снаряды, это еще и информация, которая может нанести стране не меньший вред.