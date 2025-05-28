«Астрономия в Украине — без телескопа»: что предлагают харьковчане (видео)

Несмотря на потерю собственного телескопа в результате российской агрессии астрономы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина продолжают принимать участие в государственных и международных проектах. Впрочем, надеются, что обсерваторию в Чугуевском районе им все же удастся восстановить. В Музее астрономии ученые рассказали МГ «Объектив» и другим СМИ, чем гордятся больше всего.

Алексей Голубов, ведущий научный сотрудник ХНУ им. В. Н. Каразина

Астероид из двух половинок, которые лежат друг на друге. В телескоп мы видим этот астероид просто как яркую точку. Даже в самый мощный телескоп. Но видно, как яркость меняется, потому что астероид вращается вокруг своей оси и поворачивается к нам то меньшей стороной, то большей.

Алексей изучает такие двойные астероиды много лет. И в 2019-м американские коллеги сделали харьковчанину подарок: назвали один из них в его честь.

Алексей Голубов, ведущий научный сотрудник ХНУ им. В. Н. Каразина

Алексей Голубов — одним словом. То, что подарили именно астероид, а не какой-то другой небесный объект — меня сильно порадовало.

Многие каразинцы гордятся тем, что их имена есть во Вселенной.

Вадим Кайдаш, и.о. директора Научно-исследовательского института астрономии ХНУ им. В. Н. Каразина

Более 40 малых планет Солнечной системы названы именами людей, которые учились и работали, работают у нас в университете. На этом плакате вы можете увидеть много имен. Наш Каразинский университет имеет свою собственную планету. Она идет под номером 10675 «Харьков университет». Не все университеты имеют свои собственные планеты.

Алексей вместе с коллегами сейчас заканчивает очередную статью о двойных астероидах. Его исследования — теоретические.

Алексей Голубов, ведущий научный сотрудник ХНУ им. В. Н. Каразина

То есть мне для моей научной деятельности нужны бумага и ручка для писания формул, нужны компьютеры для расчетов — это все у нас есть.

Но для экспериментальных исследований нет самого главного.

Вадим Кайдаш, и.о. директора Научно-исследовательского института астрономии ХНУ им. В. Н. Каразина

У наших астрономов, астрономов Каразинского университета, сейчас нет собственного телескопа. Вообще астрономия Украины сейчас находится в таком состоянии, что больших современных астрономических инструментов, телескопов, нет в астрономии Украины. Потому что самые большие телескопы находятся в Крыму.

У харьковчан был телескоп, на территории собственной обсерватории в Чугуевском районе. Но за полгода оккупации российские военные, которые жили на территории наблюдательной станции, разворовали или уничтожили все ценное.

Вадим Кайдаш, и.о. директора Научно-исследовательского института астрономии ХНУ им. В. Н. Каразина

У нас здесь небольшая военная экспозиция. Вот книга, пробитая российской пулей. То, что оставили оккупанты после себя. Они здесь тренировались, сделали элемент стрелкового тира из нашей станции.

Обсерваторию пытаются восстановить силами университета, говорит ученый, но надеются и на международную поддержку.

Вадим Кайдаш, и.о. директора Научно-исследовательского института астрономии ХНУ им. В. Н. Каразина

Ищем деньги для восстановления, для того, чтобы заказывать новейшие вещи. Ставим вопрос глобальный. Астрономия в Украине — без телескопа. Хотя бы один инструмент коллективного использования всеми астрономами Украины мог бы быть поставлен на нашей наблюдательной станции после восстановления. Современный университетский телескоп, как в Европе, — это где-то примерно полтора-два миллиона евро. Восстановление того, что есть, будем делать за свой счет и с помощью фондов. Мы ставим задачу восстановления и инфраструктуры, и наблюдательной базы. Это может быть где-то до полумиллиона евро.

Пока же на помощь приходят зарубежные коллеги, которые или принимают в своих обсерваториях харьковчан, или передают им данные. Одним из последних интересных международных проектов каразинцы называют DART — космическую миссию NASA в 2022 году. Ее объектом также стал двойной астероид.

Вадим Кайдаш, и.о. директора Научно-исследовательского института астрономии ХНУ им. В. Н. Каразина

Они направили космический корабль, такую себе космическую бомбу, к астероиду. Столкнулся космический корабль с астероидом, чтобы немного изменить его орбиту, продемонстрировать, что ученые всего мира могут решать проблему астероидной опасности, то есть отворачивать астероиды от Земли. Наши астрономы в этом проекте проводили наземные космические исследования. И они нашли и подтвердили изменения параметров вращения астероида во время этого столкновения.

В этих наблюдениях харьковчанам помогали коллеги из Грузии, Болгарии и Франции. Сейчас у каразинцев есть грант от государства — совместно с киевлянами исследуют нашу галактику и ищут похожие на нее. А под эгидой НАТО в сотрудничестве с американцами занимаются моделированием светорассеивания.

Читайте также: Один из старейших музеев Европы открылся в Харькове впервые с начала войны