Один из старейших музеев Европы открылся в Харькове впервые с начала войны 📹

В мае впервые с начала полномасштабной войны в Харькове открылся Музей природы. Руководство рассказало МГ «Объектив» и другим СМИ, как сейчас работает учреждение, какие повреждения получило в результате российской агрессии и как ученые принимают участие в важных международных исследовательских проектах. Также журналистам показали мастерскую, где сейчас создают экспонаты для нового зала. Что это будет — смотрите в видеорепортаже.

Александр Зиненко, ведущий научный сотрудник Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина

Это взгляд, что происходит за кулисами музея, как делаются коллекции. И это зал земноводных и рептилий.

Делать эти экспонаты начали до начала большой войны, на какое-то время прерывались и снова продолжили.

Александр Зиненко, ведущий научный сотрудник Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина

Можно посмотреть, как выглядит чучело изнутри. Как раньше делали? Раньше брали разные материалы и набивали это чучело изнутри, кожу. А здесь мы имеем новейшую методику. Это отливка головы ягуара. Сделана форма, заполненная полиуретановой пеной, на которую потом натягивается кожа. И такое чучело более реалистичное. Его меньше повреждают вредители музейные.

Кожу и мех используют настоящие. Чаще всего мертвых животных музею передают зоопарк или частные зверинцы. Так было и с черным ягуаром и вараном. Последний прожил в зоопарке 14 лет.

В мае Музей природы принял посетителей впервые с начала полномасштабной войны. Сейчас он работает с 10:00 до 15:00 со вторника по субботу. Видно, что харьковчане и жители области очень соскучились по культурной жизни, констатирует директор. Он лично проводит экскурсию для СМИ.

Ростислав Лунячек, директор Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина

У нас представлена нижняя челюсть и лопатка синего кита. А это кит финвал. Вот лопатка его, вы видите, намного меньше. Флотилия «Слава» очень больших китов когда добывала, она нам передала этого кита. Это было в 1956 году.

Прятать ценные экспонаты начали за четыре дня до полномасштабного вторжения — 20 февраля. В безопасные хранилища отправили странствующего голубя — птицу, которая вымерла в начале XX века, коллекции жуков, тропических моллюсков и австралийских сумчатых животных.

Ростислав Лунячек, директор Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина

Нет, мамонта не прятали. Есть такие животные, как кит и мамонт, которых не демонтируешь. Я думаю, что за несколько тысячелетий мамонт уже пережил много войн, переживет и эту. Мамонт частично — это папье-маше, а кит у нас настоящий. Но как его демонтировать? Он ни в одно отверстие не влезет, этот фрагмент кита. Сейчас многое еще спрятано, потому что война идет.

Наибольшие повреждения музей получил весной 2022 года. Экспонаты уцелели, но пострадали художественные работы, было выбито много стекла.

Ростислав Лунячек, директор Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина

Когда 1 марта 2022 года все окна со стороны Сумской были выбиты, мы боялись, что сюда кто-то может залезть. Поэтому люди здесь жили почти год, охраняли. Делали потолок и крышу сами. Кроме живых экспонатов, нескольких крупных тропических рыбок, мы ничего не потеряли, потому что температура упала до 15-10 градусов.

В начале полномасштабной войны музей получал помощь от компаний из Японии и Швейцарии, продолжает помогать немецкое культурное общество.

Ростислав Лунячек, директор Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина

Поэтому мы держимся и надеемся, как война закончится, мы отреставрируем все наше сооружение и тогда можно будет видеть все наши интересности.

Экспонаты, выставленные в залах или временно спрятанные — лишь верхушка айсберга. 90% не предназначены для демонстрации посетителям и хранятся в безопасном месте. Потому что некоторым, как и музею, уже 200 лет.

Александр Зиненко, ведущий научный сотрудник Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина

Это фактически эталонные образцы многих видов биоразнообразия. Они имеют чрезвычайную научную ценность. За 200 лет на планете Земля многое изменилось, многие животные вымерли или вымерли локально, но сохранились в музее. И к ним обращаются студенты, ученые со всего мира. Нас просят их сфотографировать, оцифровать, взять маленький образец, выделить ДНК.

В сравнении с довоенными временами в музее осталась половина коллектива. Впрочем, среди них есть десять научных сотрудников. В начале 2022 года, еще до вторжения, им удалось получить грант, который объединяет 28 стран Европы. Его главной целью является преодоление кризиса биоразнообразия на континенте с помощью данных ДНК.

Александр Зиненко, ведущий научный сотрудник Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина

Мы исследуем то, что называется темной материей биоразнообразия. Есть виды, которые мы знаем, это популярные крупные виды, распространенные, а есть всякая мелочь — насекомые, мухи, комары. И оказывается, что мы живем на планете, которая до сих пор не изучена, но биосфера работает за счет этого неизученного, мелкого, но очень многочисленного биоразнообразия.

Этот грант продлится до начала 2026 года. Его будут продолжать, и харьковские ученые рассчитывают, что их оставят в проекте. Что касается изучения последствий российской агрессии непосредственно для природы Харьковщины, то если деньги еще можно найти, то человеческого ресурса не хватает. Есть и фактор безопасности.

Александр Зиненко, ведущий научный сотрудник Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина

Есть надежда, что часть из этих исследований, часть этого мониторинга, может быть осуществлена с помощью дистанционных методов, спутниковых снимков.

Таким методом ученые уже считали сурков в Двуречанском нацпарке и планируют исследовать изменения в растительном мире.