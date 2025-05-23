Как война повлияла на природу Харьковщины — что уже известно ученым

Возможности исследовать последствия российской агрессии для биоразнообразия Харьковской области значительно сокращаются из-за потенциальной заминированности территорий и угрозы обстрелов, рассказал журналистам ведущий научный сотрудник Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина Александр Зиненко.

«Нас, ученых, стало меньше, а вопросов стало больше, — констатировал Зиненко. — Какое-то финансирование есть, это позволяет нам работать. В случае чего мы всегда можем на срочные обследования попросить денег. Главное, чтобы нам хватило сил и времени это сделать».

Но главная проблема, продолжил он, — это ситуация с безопасностью, ведь исследователям нужен доступ к территориям, где происходят изменения. А это линия боевого столкновения, «серая зона», заминированные территории. Поэтому большинство земель, где раньше проводили исследования, сейчас каразинцы физически посетить не могут.

«Есть надежда, что часть этих исследований, часть этого мониторинга, может быть осуществлена с помощью дистанционных методов, спутниковых снимков. У нас даже защищался диплом магистерский, который был посвящен учету сурков в Двуречанском парке по спутниковым снимкам. Мы исследовали их до боевых действий, которые там начались. И теперь мы можем сделать снова снимок той же местности, посчитать норы и сказать, что их стало больше или меньше. Но это только один вид… Пока у нас только сурки, но к ним точно присоединятся мониторинговые исследования с помощью спутниковых снимков растительности. Потому что можно привязать изменения растительности к спектральным характеристикам спутниковых снимков», — рассказал Зиненко.

Он надеется, что когда-то харьковчане смогут выйти на уровень западных коллег, которые исследуют биоразнообразие, выделяя ДНК птиц и растений из воздуха. Сейчас Зиненко может только предполагать, как изменились экосистемы.

«В экосистеме позвоночных могли произойти большие изменения. Они предполагают, что каких-то видов стало больше, а каких-то меньше… Поля остались неубранными во многих местах в прошлом и позапрошлом годах. И, конечно, что эту биомассу, эти урожаи и семена кто-то должен есть. Если не человек приедет, заберет комбайном, то размножаются мыши. Их стало больше. Но разбалансированная экосистема — для кого-то хорошо, для каких-то других видов может быть плохо. И мы просто не понимаем, что там происходит. Это сложные вещи. Экология — одна из самых сложных наук в биологии», — подытожил ученый.