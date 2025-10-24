В 24 тысячи гривен оценили экоинспекторы ущерб природной среде из-за ударов РФ

Об убытках в результате российских ударов сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«В результате вооруженной агрессии российской федерации на территории Харьковской области потерпело разрушение административное здание зерноочистительного комплекса «Заря». В результате обстрелов и последующих пожаров произошло загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения, что привело к причинению вреда окружающей среде», – уточнили экоинспекторы.

По предварительной оценке, в результате этих обстрелов общий размер убытков, причинённых окружающей среде в Харьковской области – 24 тысячи гривен. Специалисты уже обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.