В 24 тысячи гривен оценили экоинспекторы ущерб природной среде из-за ударов РФ

Общество 09:11   24.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В 24 тысячи гривен оценили экоинспекторы ущерб природной среде из-за ударов РФ Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Об убытках в результате российских ударов сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. 

«В результате вооруженной агрессии российской федерации на территории Харьковской области потерпело разрушение административное здание зерноочистительного комплекса «Заря». В результате обстрелов и последующих пожаров произошло загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения, что привело к причинению вреда окружающей среде», – уточнили экоинспекторы.

По предварительной оценке, в результате этих обстрелов общий размер убытков, причинённых окружающей среде в Харьковской области – 24 тысячи гривен. Специалисты уже обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Поезда в Украине едут с задержкой и в объезд – все из-за обстрелов РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
