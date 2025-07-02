Ущерб 97 тыс: Госэкоинспекция подсчитала убытки от удара по агропредприятию
Госэкоинспекция в Харьковской области оценила ущерб, который нанесла РФ ударом по агрофирме в Купянском районе.
Россияне обстреляли предприятие в мае. На месте «прилета» начался пожар на площади 402 м. кв.
«В результате происшествия нанесен ущерб окружающей среде из-за выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, масса которых составила около 32 т.», – написали в Госэкоинспекции.
Ущерб, который нанесли выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, инспекторы оценили в 97 тысяч гривен.
Читайте также: Где прилетело в течение суток и сколько раненых в регионе: данные Синегубова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: Госэкоинспекция, обстрел, прилет, рф, ущерб;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ущерб 97 тыс: Госэкоинспекция подсчитала убытки от удара по агропредприятию»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 10:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госэкоинспекция в Харьковской области оценила ущерб, который нанесла РФ ударом по агрофирме в Купянском районе.".