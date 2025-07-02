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Ущерб 97 тыс: Госэкоинспекция подсчитала убытки от удара по агропредприятию

Общество 10:30   02.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ущерб 97 тыс: Госэкоинспекция подсчитала убытки от удара по агропредприятию

Госэкоинспекция в Харьковской области оценила ущерб, который нанесла РФ ударом по агрофирме в Купянском районе.

Россияне обстреляли предприятие в мае. На месте «прилета» начался пожар на площади 402 м. кв.

«В результате происшествия нанесен ущерб окружающей среде из-за выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, масса которых составила около 32 т.», – написали в Госэкоинспекции.

Ущерб, который нанесли выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, инспекторы оценили в 97 тысяч гривен.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 10:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госэкоинспекция в Харьковской области оценила ущерб, который нанесла РФ ударом по агрофирме в Купянском районе.".