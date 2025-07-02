Майже 97 тис: Держекоінспекція підрахувала збитки від удару по підприємству
Держекоінспекція в Харківській області оцінила збитки, які завдала РФ ударом по агрофірмі в Куп’янському районі.
Росіяни обстріляли підприємство у травні. На місці “прильоту” розпочалася пожежа на площі 402 м. кв.
“Внаслідок події завдано збитків навколишньому природному середовищу через викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, маса яких склала близько 32 т.”, – написали в Держекоінспекції.
Збитки, які завдали викиди забруднюючих речовин в атмосферу, інспектори оцінили у 97 тисяч гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 10:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держекоінспекція в Харківській області оцінила збитки, які завдала РФ ударом по агрофірмі в Куп’янському районі.".