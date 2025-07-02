Майже 97 тис: Держекоінспекція підрахувала збитки від удару по підприємству

Держекоінспекція в Харківській області оцінила збитки, які завдала РФ ударом по агрофірмі в Куп’янському районі.

Росіяни обстріляли підприємство у травні. На місці “прильоту” розпочалася пожежа на площі 402 м. кв.

“Внаслідок події завдано збитків навколишньому природному середовищу через викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, маса яких склала близько 32 т.”, – написали в Держекоінспекції.

Збитки, які завдали викиди забруднюючих речовин в атмосферу, інспектори оцінили у 97 тисяч гривень.