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Майже 97 тис: Держекоінспекція підрахувала збитки від удару по підприємству

Суспільство 10:30   02.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже 97 тис: Держекоінспекція підрахувала збитки від удару по підприємству

Держекоінспекція в Харківській області оцінила збитки, які завдала РФ ударом по агрофірмі в Куп’янському районі.

Росіяни обстріляли підприємство у травні. На місці “прильоту” розпочалася пожежа на площі 402 м. кв.

“Внаслідок події завдано збитків навколишньому природному середовищу через викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, маса яких склала близько 32 т.”, – написали в Держекоінспекції.

Збитки, які завдали викиди забруднюючих речовин в атмосферу, інспектори оцінили у 97 тисяч гривень.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 10:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держекоінспекція в Харківській області оцінила збитки, які завдала РФ ударом по агрофірмі в Куп’янському районі.".