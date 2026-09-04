Риба масово загинула на Харківщині: поліція розпочала кримінальне провадження

Понад 5000 риб загинули в озері Личево Чугуївського району. Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. Саме озеро – забруднене.

До поліції із заявою про масовий мор риби звернулися співробітники Держекоінспекції.

“На місці події правоохоронці з залученням спеціаліста Державної екологічної інспекції й представників Управління державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм провели огляд. У результаті проведених заходів із водойми вилучили понад 5000 загиблих риб”, – поінформували в ГУНП.

Наразі слідчі з’ясовують, що сталося з водою в озері: як її забруднили та чому загинули риби. Також встановлюють осіб, які можуть бути причетними до порушення правил охорони вод. Кримінальне провадження відкрили за статтею “порушення правил охорони вод”.

Раніше ми повідомляли, що каналізацію скидали в річку на Харківщині майже 9 місяців. Близько 95 тисяч кубометрів неочищених каналізаційних стічних вод потрапили до річки Вільхуватка на Харківщині, погрожуючи забрудненням Сіверському Дінцю та Мжі.