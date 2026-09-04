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Риба масово загинула на Харківщині: поліція розпочала кримінальне провадження

Події 15:20   04.09.2026
Оксана Горун
Риба масово загинула на Харківщині: поліція розпочала кримінальне провадження

Понад 5000 риб загинули в озері Личево Чугуївського району. Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. Саме озеро – забруднене.

До поліції із заявою про масовий мор риби звернулися співробітники Держекоінспекції.

“На місці події правоохоронці з залученням спеціаліста Державної екологічної інспекції й представників Управління державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм провели огляд. У результаті проведених заходів із водойми вилучили понад 5000 загиблих риб”, – поінформували в ГУНП.

загинула риба в озері у Чугуївському районі

Наразі слідчі з’ясовують, що сталося з водою в озері: як її забруднили та чому загинули риби. Також встановлюють осіб, які можуть бути причетними до порушення правил охорони вод. Кримінальне провадження відкрили за статтею “порушення правил охорони вод”.

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Раніше ми повідомляли, що каналізацію скидали в річку на Харківщині майже 9 місяців. Близько 95 тисяч кубометрів неочищених каналізаційних стічних вод потрапили до річки Вільхуватка на Харківщині, погрожуючи забрудненням Сіверському Дінцю та Мжі.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 15:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 5000 риб загинули в озері Личево Чугуївського району. Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. Семе озеро – забруднене".