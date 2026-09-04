Риба масово загинула на Харківщині: поліція розпочала кримінальне провадження
Понад 5000 риб загинули в озері Личево Чугуївського району. Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. Саме озеро – забруднене.
До поліції із заявою про масовий мор риби звернулися співробітники Держекоінспекції.
“На місці події правоохоронці з залученням спеціаліста Державної екологічної інспекції й представників Управління державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм провели огляд. У результаті проведених заходів із водойми вилучили понад 5000 загиблих риб”, – поінформували в ГУНП.
Наразі слідчі з’ясовують, що сталося з водою в озері: як її забруднили та чому загинули риби. Також встановлюють осіб, які можуть бути причетними до порушення правил охорони вод. Кримінальне провадження відкрили за статтею “порушення правил охорони вод”.
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