“Я за цей напрямок спокійний” – Синєгубов про Козачу Лопань (відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію на фронті в Харківській області, зокрема – з боку “захопленої Путіним” Козачої Лопані.

“Фронт у нас наразі стабільний. Ви чітко розумієте, що лінія фронту в нас більш як 500 кілометрів. Є певні загострення. Одне з загострень – це північ нашої території, це Харківський район, це сама Козача Лопань та інші населені пункти біля Козачої Лопані. Там тривають активні бойові дії. Я за цей напрямок спокійний. Там дуже важко. Однак, враховуючи ті наші військові підрозділи, які там працюють, я за цей напрямок спокійний“, – сказав Синєгубов, відповідаючи на запитання кореспондентки МГ “Об’єктив”.

Він також зазначив, що активні бойові дії йдуть на Вовчанському напрямку. З Куп’янського надходять позитивні новини.

“Успіхів нашим військовим у подальшому стримуванні намагань (окупантів – Ред.) просунутися. Тому що ворог не змінює тактику, намагаючись далі просочуватися. І тільки якщо він розуміє, що там чи там є певний хоча б маленький успіх, він туди концентрує всю свою увагу для того, щоб цей успіх в рази збільшувати. Тому що, якщо брати загальну картину, то наразі фронт у нас абсолютно стабільний“, – оцінив начальник ХОВА.