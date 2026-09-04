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“Я за цей напрямок спокійний” – Синєгубов про Козачу Лопань (відео)

Оригінально 15:52   04.09.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
“Я за цей напрямок спокійний” – Синєгубов про Козачу Лопань (відео) Ілюстрація: мапа DeepState

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію на фронті в Харківській області, зокрема – з боку “захопленої Путіним” Козачої Лопані.

Фронт у нас наразі стабільний. Ви чітко розумієте, що лінія фронту в нас більш як 500 кілометрів. Є певні загострення. Одне з загострень – це північ нашої території, це Харківський район, це сама Козача Лопань та інші населені пункти біля Козачої Лопані. Там тривають активні бойові дії. Я за цей напрямок спокійний. Там дуже важко. Однак, враховуючи ті наші військові підрозділи, які там працюють, я за цей напрямок спокійний“, – сказав Синєгубов, відповідаючи на запитання кореспондентки МГ “Об’єктив”.

Він також зазначив, що активні бойові дії йдуть на Вовчанському напрямку. З Куп’янського надходять позитивні новини.

Успіхів нашим військовим у подальшому стримуванні намагань (окупантів – Ред.) просунутися. Тому що ворог не змінює тактику, намагаючись далі просочуватися. І тільки якщо він розуміє, що там чи там є певний хоча б маленький успіх, він туди концентрує всю свою увагу для того, щоб цей успіх в рази збільшувати. Тому що, якщо брати загальну картину, то наразі фронт у нас абсолютно стабільний“, – оцінив начальник ХОВА.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 15:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію на фронті в Харківській області, зокрема – з боку “захопленої Путіним” Козачої Лопані".