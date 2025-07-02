Де прилетіло протягом доби та скільки поранених у регіоні: дані Синєгубова
Внаслідок обстрілів, за даними Синєгубова, постраждали четверо людей.
“У с. Вільхуватка постраждала 51-річна жінка; у с. Борівське Шевченківської громади постраждали 22-річний і 90-річний чоловіки, 50-річна жінка”, – написав Синєгубов.
Протягом доби по Харкову та області “прилетіло”:
▪️6 КАБ;
▪️13 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 БпЛА типу «Молния»;
▪️1 fpv-дрон.
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена СТО, багатоповерхівка, адмінбудівля та зупинка транспорту.
У Куп’янському районі – пошкоджені чотири приватні будинки, складське приміщення (с. Малий Бурлук), будівлю відділення екстреної медичної допомоги (м. Куп’янськ), автомобіль (с. Вільхуватка), сільськогосподарське підприємство, багатоквартирні будинки (с. Борівське), сільгосппідприємство (с. Волоська Балаклія), кафе (сел. Великий Бурлук).
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів, за даними Синєгубова, постраждали четверо людей.".