Нічні вибухи у Харкові – куди «прилетіло», що пошкоджено

Вибухи пролунали у Харкові близько 03:00.

Незабаром мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився Новобаварський район.

Пізніше стало відомо про пожежу на місці “прильоту”. Як виявилося, росіяни обстріляли одноповерхову нежитлову споруду.

Також у прилеглих будинках повилітали шибки, зазначив Терехов.

“На щастя, без постраждалих”, – написав міський голова.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни випустили по Харкову БпЛА “Герань-2”.

“Горять бокси СТО у Новобаварському районі. Орієнтовно, вогнем охоплена площа 300 м.кв. На місці працюють підрозділи ДСНС“, – додав Синєгубов.

Локалізувати пожежу вдалося лише вранці – близько 04:30.

“Двоє людей евакуйовані «Червоним Хрестом» з будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих на дану хвилину немає”, – поінформував Терехов.