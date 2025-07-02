Нічні вибухи у Харкові – куди «прилетіло», що пошкоджено
Вибухи пролунали у Харкові близько 03:00.
Незабаром мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився Новобаварський район.
Пізніше стало відомо про пожежу на місці “прильоту”. Як виявилося, росіяни обстріляли одноповерхову нежитлову споруду.
Також у прилеглих будинках повилітали шибки, зазначив Терехов.
“На щастя, без постраждалих”, – написав міський голова.
Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни випустили по Харкову БпЛА “Герань-2”.
“Горять бокси СТО у Новобаварському районі. Орієнтовно, вогнем охоплена площа 300 м.кв. На місці працюють підрозділи ДСНС“, – додав Синєгубов.
Локалізувати пожежу вдалося лише вранці – близько 04:30.
“Двоє людей евакуйовані «Червоним Хрестом» з будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих на дану хвилину немає”, – поінформував Терехов.
Читайте також: З’явилося відео ДТП під Харковом, в якій постраждала однорічна дитина
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, прилет, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нічні вибухи у Харкові – куди «прилетіло», що пошкоджено»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 07:06;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи пролунали у Харкові близько 03:00. ".