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Нічні вибухи у Харкові – куди «прилетіло», що пошкоджено

Події 07:06   02.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Нічні вибухи у Харкові – куди «прилетіло», що пошкоджено

Вибухи пролунали у Харкові близько 03:00. 

Незабаром мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився Новобаварський район.

Пізніше стало відомо про пожежу на місці “прильоту”. Як виявилося, росіяни обстріляли одноповерхову нежитлову споруду.

Також у прилеглих будинках повилітали шибки, зазначив Терехов.

“На щастя, без постраждалих”, – написав міський голова.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни випустили по Харкову БпЛА “Герань-2”.

“Горять бокси СТО у Новобаварському районі. Орієнтовно, вогнем охоплена площа 300 м.кв. На місці працюють підрозділи ДСНС“, – додав Синєгубов.

Локалізувати пожежу вдалося лише вранці – близько 04:30.

“Двоє людей евакуйовані «Червоним Хрестом» з будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих на дану хвилину немає”, – поінформував Терехов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 07:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи пролунали у Харкові близько 03:00. ".