З’явилося відео ДТП під Харковом, в якій постраждала однорічна дитина

У мережі з’явилося відео моменту аварії у Харківському районі ввечері 29 червня, внаслідок якої постраждали п’ятеро людей, у тому числі однорічна дитина.

Як повідомили у групі «Люботин» у фейсбуці, ДТП сталася на трасі біля міста.

Відео: група “Люботин” у фейсбуці

Раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що 29 червня близько 19:10 на трасі Київ-Харків-Довжанський 73-річний водій Nissan зіткнувся з Toyota. Постраждав 33-річний водій Toyota, його дружина та однорічний син. Також травми отримав водій Nissan та його пасажирка.

За даними правоохоронців, водій Nissan був у нетверезому стані. Його затримали. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.