З’явилося відео ДТП під Харковом, в якій постраждала однорічна дитина
У мережі з’явилося відео моменту аварії у Харківському районі ввечері 29 червня, внаслідок якої постраждали п’ятеро людей, у тому числі однорічна дитина.
Як повідомили у групі «Люботин» у фейсбуці, ДТП сталася на трасі біля міста.
Відео: група “Люботин” у фейсбуці
Раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що 29 червня близько 19:10 на трасі Київ-Харків-Довжанський 73-річний водій Nissan зіткнувся з Toyota. Постраждав 33-річний водій Toyota, його дружина та однорічний син. Також травми отримав водій Nissan та його пасажирка.
За даними правоохоронців, водій Nissan був у нетверезому стані. Його затримали. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 19:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мережі з’явилося відео моменту аварії у Харківському районі ввечері 29 червня, внаслідок якої постраждали п’ятеро людей, у тому числі однорічна дитина.".