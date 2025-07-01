Появилось видео ДТП под Харьковом, в котором пострадал годовалый ребенок
В сети появилось видео момента аварии в Харьковском районе вечером 29 июня, в результате которой пострадали пять человек, в том числе годовалый ребенок.
Как сообщили в группе «Люботин» в Facebook, ДТП произошло на трассе возле города.
Видео: группа «Люботин» в Facebook
Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области информировали, что 29 июня около 19:10 на трассе Киев-Харьков-Довжанский 73-летний водитель Nissan совершил столкновение с Toyota. Пострадал 33-летний водитель Toyota, его жена и годовалый сын. Также травмы получил водитель Nissan и его пассажирка.
По данным правоохранителей, водитель Nissan был в нетрезвом состоянии. Его задержали. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 19:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сети появилось видео момента аварии в Харьковском районе вечером 29 июня, в результате которой пострадали пять человек, в том числе годовалый ребенок.".