Четверо людей и годовалый ребенок пострадали в ДТП под Харьковом
ДТП произошло 29 июня около 19:10, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.
«На трассе Киев-Харьков-Должанский 73-летний водитель автомобиля Nissan совершил столкновение с транспортным средством Toyota под управлением 33-летнего водителя», – уточнили копы.
В результате пострадал водитель Toyota, его жена и годовалый сын. Также травмы получили водитель Nissan и пассажирка.
«Следователям открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет», – отметили правоохранители.
И добавили: водитель Nissan на данный момент задержан.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, полиция;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошла 29 июня около 19:10, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.".