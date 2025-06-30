Четверо людей и годовалый ребенок пострадали в ДТП под Харьковом

ДТП произошло 29 июня около 19:10, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.

«На трассе Киев-Харьков-Должанский 73-летний водитель автомобиля Nissan совершил столкновение с транспортным средством Toyota под управлением 33-летнего водителя», – уточнили копы.

В результате пострадал водитель Toyota, его жена и годовалый сын. Также травмы получили водитель Nissan и пассажирка.

«Следователям открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет», – отметили правоохранители.

И добавили: водитель Nissan на данный момент задержан.