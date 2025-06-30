Live
  • Пн 30.06.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.78

Четверо людей и годовалый ребенок пострадали в ДТП под Харьковом

Происшествия 11:55   30.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четверо людей и годовалый ребенок пострадали в ДТП под Харьковом

ДТП произошло 29 июня около 19:10, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.

«На трассе Киев-Харьков-Должанский 73-летний водитель автомобиля Nissan совершил столкновение с транспортным средством Toyota под управлением 33-летнего водителя», – уточнили копы.

В результате пострадал водитель Toyota, его жена и годовалый сын. Также травмы получили водитель Nissan и пассажирка.

«Следователям открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет», – отметили правоохранители.

И добавили: водитель Nissan на данный момент задержан.

Читайте также: Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов
Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов
30.06.2025, 11:10
Новости Харькова — главное за 30 июня: ночные обстрелы области, ранен ребенок
Новости Харькова — главное за 30 июня: ночные обстрелы области, ранен ребенок
30.06.2025, 12:02
«Прилеты» под Харьковом: в прокуратуре показали последствия (фото)
«Прилеты» под Харьковом: в прокуратуре показали последствия (фото)
30.06.2025, 10:55
Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории
30.06.2025, 06:00
Закрыть дело «Гиганта» в Харькове – принял ли это суд, детали нового заседания
Закрыть дело «Гиганта» в Харькове – принял ли это суд, детали нового заседания
30.06.2025, 12:57
Афера на вакансиях в Европе: о схеме харьковчан сообщили в полиции
Афера на вакансиях в Европе: о схеме харьковчан сообщили в полиции
30.06.2025, 13:16

Новости по теме:

17:18
Пожилую женщину сбили насмерть на Салтовке: водителя уже задержали
15:31
Подросток погиб в ДТП на Харьковщине, еще один несовершеннолетний пострадал 📷
11:50
Протаранил два авто и уехал: ночное ДТП в Харькове
16:50
Водителя, совершившую смертельное ДТП в Харькове, отправили в СИЗО – НПУ
12:37
Из-за ДТП несколько улиц под Харьковом остались без света: подробности

Вы читали новость: «Четверо людей и годовалый ребенок пострадали в ДТП под Харьковом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошла 29 июня около 19:10, пишут в ГУ НП Украины в Харьковской области.".