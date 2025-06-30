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Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов

Происшествия 11:10   30.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов

За минувшую неделю Харьков пережил 16 вражеских атак, сообщил мэр Игорь Терехов.

Чаще всего по городу били «Шахеды», однако на этой неделе специалисты зафиксировали БпЛА нового типа. Дрон «Черника» прилетел по Харькову впервые.

«Этот дрон похож по мощности боевой части на «Молнию», но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе», – объяснил городской голова.

За неделю пострадали четверо людей, среди них один ребенок. «Прилетало» по Немышлянскому, Киевскому и Индустриальному районам. Повреждены частные дома и предприятия.

«За этот период продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 33 часа (43%) меньше, чем в среднем по области», – отметил мэр.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 11:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшую неделю Харьков пережил 16 вражеских атак, сообщил мэр Игорь Терехов.".