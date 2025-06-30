Четверо людей та однорічна дитина постраждали в ДТП під Харковом

ДТП сталася 29 червня близько 19:10, пишуть у ГУ НП України у Харківській області.

“На трасі Київ-Харків-Довжанський 73-річний водій автомобіля Nissan скоїв зіткнення з транспортним засобом Toyota під керуванням 33-річного водія”, – уточнили копи.

В результаті постраждав водій Toyota, його дружина та однорічний син. Також травми отримали водій Nissan та пасажирка.

“Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років”, – уточнили поліцейські.

І додали: водій Nissan наразі затриманий.