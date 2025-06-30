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Четверо людей та однорічна дитина постраждали в ДТП під Харковом

Події 11:55   30.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо людей та однорічна дитина постраждали в ДТП під Харковом

ДТП сталася 29 червня близько 19:10, пишуть у ГУ НП України у Харківській області.

“На трасі Київ-Харків-Довжанський 73-річний водій автомобіля Nissan скоїв зіткнення з транспортним засобом Toyota під керуванням 33-річного водія”, – уточнили копи.

В результаті постраждав водій Toyota, його дружина та однорічний син. Також травми отримали водій Nissan та пасажирка.

“Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років”, – уточнили поліцейські.

І додали: водій Nissan наразі затриманий.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 11:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 29 червня близько 19:10, пишуть у ГУ НП України у Харківській області.".