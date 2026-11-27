Близько 17:30 РФ атакувала приватний будинок у Пісочині. На місці влучання виникла пожежа. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Доповнено 0 19:07. Внаслідок ворожого обстрілу в Пісочині постраждали 8 людей, уточнив Олег Синєгубов. Серед них — троє дітей. Медики надають необхіду допомогу. На місці працюють всі профільні служби.

Внаслідок удару постраждала 16-річна дівчина. Їй надають допомогу медики.

На місці працюють пожежники.

Перед ударом моніторингові канали попереджали про реактивний “шахед”, який летів спочатку у бік Солоницівки, потім – Пісочина.

Нагадаємо, близько 09:30 у Харкові пролунала серія вибухів. Моніторингові ТГ-канали писали про безпілотникі над містом. По багатоповерхівці у Київському районі прилетів «Ланцет». Вибухи у місті чули також вдень та ввечері.