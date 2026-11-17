14 ноября около 18:00 правоохранители стали очевидцами аварии на перекрестке улиц Матюшенко и Веснина. Копы помогли пострадавшим, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области. Они опубликовали первые минуты после ДТП.

В автомобиле Audi A6 пассажирка была зажата в салоне и не могла выбраться. Копы сразу вызвали экстренные службы, поддерживали девушку до приезда медиков: успокаивали ее и прикрывали от обломков стекла во время деблокирования.

«Также пострадала еще одна пассажирка. Мы позаботились о ее безопасности и помогали до прибытия «скорой». Вместе со спасателями ГСЧС деблокировали зажатую девушку и передали обоих пострадавших медикам. Их госпитализировали», — добавили патрульные.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, ДТП с тремя пострадавшими произошло на мосту автомобильной дороги Р-51 вблизи села Тарановка 13 ноября. По предварительным данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Daewoo Lanos не убедился в безопасности маневра, выехал на «встречку» и столкнулся с Kia. Пострадали оба водителя и 6-летняя пассажирка Kia.