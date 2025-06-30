Смертельное ДТП в Харькове: велосипедист не пережил столкновения
ДТП произошло 30 июня около 14:00 на Аэрокосмическом проспекте, сообщает Нацполиция.
Столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 69-летнего водителя и велосипед. В результате ДТП 60-летний велосипедист получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте столкновения.
Все обстоятельства ДТП устанавливают.
Правоохранители просят очевидцев ДТП обращаться по телефону: 093 98 72 285.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: велосипедист, ДТП, Нацполиция, столкновение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 20:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 30 июня около 14:00 на Аэрокосмическом проспекте, сообщает Нацполиция.".