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Смертельное ДТП в Харькове: велосипедист не пережил столкновения

Происшествия 20:09   30.06.2025
Оксана Якушко
Смертельное ДТП в Харькове: велосипедист не пережил столкновения

ДТП произошло 30 июня около 14:00 на Аэрокосмическом проспекте, сообщает Нацполиция.

Столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 69-летнего водителя и велосипед. В результате ДТП 60-летний велосипедист получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте столкновения.

Все обстоятельства ДТП устанавливают.

Правоохранители просят очевидцев ДТП обращаться по телефону: 093 98 72 285.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 20:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 30 июня около 14:00 на Аэрокосмическом проспекте, сообщает Нацполиция.".