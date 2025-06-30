Смертельное ДТП в Харькове: велосипедист не пережил столкновения

ДТП произошло 30 июня около 14:00 на Аэрокосмическом проспекте, сообщает Нацполиция.

Столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 69-летнего водителя и велосипед. В результате ДТП 60-летний велосипедист получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте столкновения.

Все обстоятельства ДТП устанавливают.

Правоохранители просят очевидцев ДТП обращаться по телефону: 093 98 72 285.